Ciclismo femminile, le possibili convocate dell’Italia per i Mondiali. Rebus infortuni e tanti dubbi per Sangalli

Si avvicinano i Mondiali di ciclismo: a Glasgow il 13 agosto in scena la prova in linea al femminile che chiude il programma della manifestazione iridata in terra scozzese.

Olanda ultra favorita della gara, con Lorena Wiebes, Demi Voellering e Annemiek van Vleuten che veramente appaiono un gradino sopra tutte le altre, ma l’Italia come al solito sogna di fare lo sgambetto alle Orange.

Purtroppo le cadute hanno limitato la corsa della squadra tricolore negli ultimi mesi. Infortunio per Elisa Balsamo, torna a gareggiare proprio in questi giorni al Tour de France: l’ex campionessa iridata sarebbe stata sicuramente il capitano, ora in dubbio anche la sua convocazione.

Presente Elisa Longo Borghini che tenterà di andare all’attacco da lontano, discorso simile per Silvia Persico, abile anche in una volata ristretta. Se dovesse esserci uno sprint a livello compatto carte in mano a Chiara Consonni, vincitrice dell’ultima tappa al Giro Donne.

Altre probabili convocazioni per Maria Giulia Confalonieri, la giovane Eleonora Camilla Gasparrini, Rachele Barbieri e Soraya Paladin. Si giocano il posto anche Ilaria Sanguineti e Vittoria Guazzini, altra reduce da un brutto infortunio.

Foto: Lapresse