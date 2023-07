Ciclismo, chi saranno gli avversari di Filippo Ganna nella cronometro dei Mondiali? Evenepoel e Van Aert fanno paura, assente Vingegaard

L’appuntamento iridato di Glasgow è ormai alle porte. La prima storica rassegna multidisciplinare organizzata dalla UCI inizierà il 3 agosto e si svilupperà fino al 13 agosto, spaziando per tantissime delle specialità delle due ruote. Tra le gare più attese in chiave azzurra non può che esserci la prova a cronometro su strada al maschile.

Tra i protagonisti più attesi ci sarà infatti Filippo Ganna, deciso a riprendersi il titolo e la relativa maglia iridata lasciati lo scorso anno dopo il bis consecutivo 2020 e 2021. L’azzurro sarà uno dei grandi candidati al successo nella gara che si terrà venerdì 11 agosto sui 48 km del percorso di Stirling, località a nord di Glasgow. Ma chi saranno i suoi avversari più accreditati?

L’elenco non può che partire da chi arriva in Scozia con le stimmate del grande favorito: Remco Evenepoel. Il belga tenterà prima la difesa della maglia nella prova in linea per poi dedicarsi alla prova contro il tempo. Nell’ultimo 1vs1 tra il belga e l’azzurro, alla tappa d’apertura del Giro d’Italia, il primo ha semplicemente dominato, su un percorso simile, ma lungo meno della metà. I valori di forza e le preparazioni saranno diversi ma la sfida tra i due sarà forse quella per l’oro.

Il ruolo di terzo incomodo potrebbe essere interpretato da un connazionale di Evenepoel, ovvero Wout van Aert. Il belga viene da un Tour de France che l’ha visto protagonista solo a tratti, pur dimostrando una gamba straordinaria. La crono l’ha visto battuto solo da due mostri come Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, favoriti anche dal grande recupero che un Grande Giro richiede. Il primo, nonostante le qualità incredibili dimostrate, ha confermato la sua assenza, per il secondo non ci sono ancora notizie ufficiali, ma anche lui sembra propendere per un forfait.

I tre sopracitati sono i grandi candidati per le prime tre posizioni, ma da dietro sono tanti a scalpitare e la prova dello scorso anno ci ha dimostrato che una sorpresa è sempre possibile. Tobias Foss proverà a ripetere il miracolo e confermare la maglia iridata con cui ha vissuto una stagione difficile con tanti stop. Da tenere d’occhio anche il solito Stefan Küng, sicuramente più accreditato del compagno Stefan Bissegger. Vorranno provare a dire la loro anche dei veterani come Rohan Dennis e Geraint Thomas, ma occhio al nuovo che avanza; Joshua Tarling può spaventare chiunque nonostante i soli 19 anni, lo stesso si può dire del 21enne a stelle e strisce Magnus Sheffield.

Foto: LaPresse