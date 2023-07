Chi sono Marek, Melluzzo, Ricci, Tardioli: i nuovi sprinter italiani d’oro con la staffetta agli Europei U23!

Un lampo azzurro ha illuminato gli Europei Under 23 di atletica leggera, in corso di svolgimento a Espoo (Finlandia). L’Italia ha conquistato la medaglia d’oro con la 4×100 maschile, capace di trionfare con il nuovo record nazionale di categoria (38.92) e di battere la Francia per appena tre millesimi. Successo straripante per la staffetta tricolore, capace di imporsi al termine di una gara di altissima intensità e chiusa con un’esultanza sfrenata.

Eric Marek è uscito in maniera brillante dai blocchi di partenza e ha lanciato uno spettacolare Matteo Melluzzo, autore di una seconda frazione decisamente rimarchevole e che porta l’Italia ai piani nobili (annotiamo il 9.38 di parziale). Cambio valido con Marco Ricci che pennella una buonissima curva (9.63, secondo crono) e poi consegna un testimone lungo a Junior Tardioli, il quale non si scompone e si esalta in maniera perentoria (9.23 di lanciato), surclassando la Polonia (39.06) e la Grecia (39.09), e soprattutto contenendo la risalita del transalpino Pablo Mateo. Conosciamo meglio i nostri portacolori.

Erik Marek è nato il 21 febbraio 2003 ed è tesserato per la Bergamo 1959 Oriocenter. Il 20enne era balzato agli onori delle cronache sportive poche settimane fa, quando vinse i Campionati Promesse con un notevole 10.28. In un’intervista rilasciata a OA Sport aveva svelato di aver giocato a football americano fino a poco tempo fa e che aveva sognato anche di militare in NFL. Abbiamo detto del suo personale firmato lo scorso 17 giugno, ma va evidenziato che sempre ad Agropoli volò in 10.19 beneficiando però di un vento a favore di 3 m/s (oltre i limiti del consentito) e che invece a Milano aveva timbrato un 10.30 a fine maggio.

Matteo Melluzzo è invece nato a Siracusa il 29 luglio 2002, è già tesserato per le Fiamme Gialle e lo abbiamo già ammirato con la staffetta della Nazionale maggiore. Agli Europei Under 20 nel 2021 conquistò la medaglia di bronzo sui 100 metri, dopo aver corso un 10.25 che lo ha fatto diventare il secondo under 20 italiano di sempre (alle spalle esclusivamente di Filippo Tortu).

Marco Ricci è nato a Velletri il 7 novembre 2001, è tesserato per la Nissolino Sport ed è allenato da Claudio Licciardello. Ammirato anch’egli con la staffetta maggiore guidata da Filippo Tortu, in stagione ha firmato un rimarchevole 10.18 a Savona, ma beneficiando di una brezza oltre il consentito (+2,4 m/s), mentre il suo personale “regolare” è il 10.30 corso a Nembro lo scorso 1° luglio, eguagliando il crono timbrato l’anno scorso a Vicenza.

Junior Tardioli è invece nato l’8 aprile 2003 ed è tesserato per la Educare con il Movimento. Si parla di lui da questo inverno, quando si distinse con un 6.64 sui 60 metri indoor ad Ancona. Sui 100 metri, invece, il suo personale è di 10.33, siglato il 17 giugno ad Agropoli, quando si dovette inchinare al cospetto di Marek. Il suo lanciato appare particolarmente interessante e sembrano esserci tutte le carte in regola per migliorarsi sensibilmente.

Foto: FIDAL/Colombo