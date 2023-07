Chi evitare al Fantacalcio 2023-2024? I giocatori da scartare a tutti i costi

Siamo in piena estate. Il caldo torrido, le spiagge affollate e la voglia di evadere: e dunque perché non cercare conforto nel fantacalcio. Qualcuno potrebbe opporsi e ritenere prematuro qualsiasi ragionamento in ottica del fantasy game più amato dagli italiani. Ma è giusto arrivare preparati: l’asta in cui si andranno a formare le squadre è di fondamentale importanza e bisogna già iniziare a preparare taccuino e penna per prendere appunti. Anche oggi vi daremo consigli, ma in questo caso non parleremo di giocatori da strappare alla concorrenza a tutti i costi. Non parleremo di bomber o difensori dalle innate doti balistiche: parleremo di giocatori da evitare, altra categoria importante.

FANTACALCIO 2023/2024: CHI EVITARE

PORTIERI

Partiamo dalla porta e da un nome che, probabilmente, nel corso della prossima stagione potrebbe trovare poco spazio perché offuscato. Stiamo parlando di Andrea Consigli. Per molti anni l’estremo difensore attualmente in forza al Sassuolo si è distinto per ottime parate e buone prestazioni: ma nel corso della prossima annata potrebbe trovare difficoltà anche a scendere in campo.

Perché? L’arrivo di Alessio Cragno complicherà e non poco la gestione della porta da parte di Alessio Dionisi: con ogni probabilità infatti, il giocatore proveniente dal Monza rimpiazzerà, dopo magari un’alternanza iniziale, lo stesso Consigli. Meglio evitarlo anche per la fantamedia dello scorso anno: 4.47. Vanja Milinkovic-Savic, tra i portieri con più presenze, non si è mostrato eccessivamente affidabile con una media di 4.89 (seppur abbia giocato 38 partite su 38).

DIFENSORI

Passiamo alla difesa. Il primo difensore che sentiamo di sconsigliarvi è Ruan del Sassuolo. Uno dei peggiori difensori dal punto di vista fantacalcistico, lo scorso anno in 21 partite ha raccolto una fantamedia di 5.21. Insomma un risultato per nulla esaltante “impreziosito” da 9 ammonizioni e ben 3 espulsioni: meglio girare a largo. Un altro difensore che non ispira troppa sicurezza è Flavius Daniliuc della Salernitana.

I granata la scorsa stagione hanno subito 62 gol, gli stessi dello Spezia (retrocesso in B), e a fare peggio sono state solamente Cremonese e Sampdoria (altre due squadre retrocesse in cadetteria). L’austriaco in 27 presenze ha raccolto 10 ammonizioni: non una garanzia. Il nome bonus è quello di Giangiacomo Magnani: 24 partite, 7 ammonizioni e un’espulsione.

CENTROCAMPISTI

Ora tocca al centrocampo. Iniziamo subito perché non si può perdere tempo: il primo nome è Liam Henderson dell’Empoli. 23 apparizioni del 22/23, un solo assist e 9 ammonizioni. Un centrocampista da fantacalcio a 12 forse, che non regala praticamente mai soddisfazioni e che l’anno prossimo potrebbe regredire nelle gerarchie di Paolo Zanetti.

Maxime Lopez del Sassuolo non convince: anche in questo caso, per il fanta, è un giocatore poco adatto. 30 presenze, tanta sostanza ma zero bonus, nessun assist né alcun gol e 11 ammonizioni. Meglio di no (se non a 12 e perché servono titolari). Nome bonus Youssef Maleh del Lecce: 21 presenze lo scorso anno e un assist oltre a 5 ammonizioni.

ATTACCANTI

Il reparto più delicato adesso: l’attacco. Partiamo da un nome pescato dall’Hellas Verona, Kevin Lasagna. Il classe ’92 ha fatto veramente male lo scorso anno in 24 presenze: un gol e un assist. Una media che lascia a desiderare e, ad aggiungersi, c’è anche il futuro incerto (Salerno potrebbe accoglierlo). Granata o gialloblù, va evitato. Il secondo nome è quello di Gregoire Defrel. Fantamedia di 5.96, 25 gare con il Sassuolo, 2 gol e un assist, dunque meglio virare su altro. Terzo e ultimo giocatore: Milan Djuric. A Verona ha fatto male in 24 presenze, siglando solamente un gol. Non ispira nemmeno per il 2023/2024. Adesso non resta che attendere l’asta.

Foto: LaPresse