Chi è Lorenzo Naidon: il nome nuovo del decathlon italiano

I Campionati Italiani Assoluti 2023 dell’ultimo weekend a Molfetta hanno visto l’esplosione definitiva di Lorenzo Naidon, probabilmente la vera grande rivelazione della rassegna tricolore pugliese di atletica leggera. Il trentino ha infatti ottenuto un risultato storico, diventando il quarto azzurro di sempre sopra quota 8000 punti nel decathlon.

In precedenza ci erano riusciti solo Dario Dester (ancora assente per infortunio) con 8218, Beniamino Poserina con 8169 e Paolo Casarsa con 8056. Il nativo di Trento classe 1999, tesserato per l’US Quercia Trentingrana di Rovereto, si è inserito quindi al terzo posto nella graduatoria nazionale all-time, migliorando il primato personale di oltre 300 punti al termine di due giornate esaltanti.

Naidon ha stabilito a Molfetta cinque nuovi personal best nelle singole specialità: 10.69 (+1.5 m/s) nei 100 metri, 7.45 (+2.0 m/s) nel salto in lungo lungo, 49.25 nei 400, un fantastico 5.20 nel salto con l’asta (progresso di 20 cm) ed un buon 54.34 nel lancio del giavellotto. Per completare il quadro delle sue prestazioni, nelle altre prove ha firmato 13.42 nel peso, 1.96 nel salto in alto, 14.15 nei 110 hs, 38.85 nel disco ed infine un 4’35″76 nei 1500 metri conclusivi.

Prestazioni di grande spessore che lo proiettano inevitabilmente in una nuova dimensione almeno in campo continentale, mentre servirà un ulteriore balzo in avanti per poter raggiungere un alto livello globale. Budapest 2023 arriva troppo presto nel frattempo per il 24enne azzurro, distante dal minimo per i Mondiali (8460 punti) e troppo indietro nel ranking, ma a questo punto il grande sogno è la qualificazione olimpica per Parigi 2024.

Foto: US Quercia Trentingrana