Chi è Juan Manuel Cerundolo, il ‘fratello meno bravo’ che affronterà Sinner al 1° turno a Wimbledon

Domani comincia Wimbledon e nella giornata d’esordio scenderà in campo anche Jannik Sinner. Per l’altoatesino ci sarà anche l’onore di iniziare il suo cammino addirittura sul Centrale e lo farà affrontando Juan Manuel Cerundolo, numero 121 del mondo e fratello del decisamente più quotato Francisco, quest’utlimo che ha già incrociato e battuto il tennista di San Candido.

Juan Manuel è sicuramente il “fratello meno bravo” e soprattutto non può assolutamente rappresentare un pericolo per Sinner sull’erba. Un esordio dunque abbordabile e che servirà all’azzurro per cominciare a prendere ritmo in un torneo che si spera possa essere il più lungo possibile, magari arrivando ad una possibile ed affascinante semifinale contro Novak Djokovic.

Una stagione finora davvero molto deludente quella del 21enne di Buenos Aires, che vanta come miglior risultato a livello ATP i quarti di finale raggiunti ad inizio anno sulla terra rossa di Cordoba, dove fu sconfitto dal boliviano Hugo Dellien. A Gennaio ha poi vinto per due volte il Challenger di Tigre, battendo avversari decisamente dalla classifica inferiore.

Cerundolo non è riuscito a qualificarsi al Roland Garros e dopo la sconfitta con il serbo Hamad Medjedovic si è rivisto solamente alle qualificazioni del torneo di Eastbourne. Un esordio sull’erba decisamente negativo, visto che l’argentino ha perso il tunisino Skander Mansouri, numero 300 del mondo, con un doppio 6-4 Il sudamericano si trova anche alla prima esperienza nel tabellone di Wimbledon, con Sinner che dunque avrà decisamente una buona occasione per accedere agevolmente al secondo turno.

