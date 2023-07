Chi è Andrea Mancini? Il figlio di Roberto sbarca alla Sampdoria: che ruolo ricopre

Mancini alla Sampdoria. Anche se non si tratta di un’operazione nostalgia per il ct della Nazionale italiana Roberto, suo figlio Andrea è ad un passo dall’approdare in blucerchiato.

Appese le scarpette al chiodo, Mancini junior ha intrapreso un percorso che lo ha portato all’abilitazione al ruolo di direttore sportivo nel 2018 insieme – tra gli altri – a Leonardo e a Morgan De Sanctis.

Dopo aver tentato la carriera da procuratore, il figlio del ct azzurro si è focalizzato sull’obiettivo di diventare ds e ha avuto un primo periodo di apprendistato nell’area scouting della Fiorentina dove ha potuto lavorare con Daniele Pradé.

Mancini, nato a Genova, è dunque ad un passo dall’entrare nell’organigramma della nuova Sampdoria di Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi.

Ancora non è chiara la posizione che andrà a ricoprire. Inizialmente, infatti, potrebbe avere un ruolo di vertice nell’area scouting per poi diventare ds in un secondo momento.

Non è però escluso che possa iniziare già alla testa della direzione sportiva.

Quel che è certo è che con Mancini junior i blucerchiati vogliono rafforzare la propria struttura dopo aver affidato a Nicola Legrottaglie il ruolo di direttore tecnico.

26 anni dopo l’addio del padre a Genova, comunque, un altro Mancini è pronto a ricoprire un ruolo di primo piano in casa Sampdoria.

Foto: LaPresse