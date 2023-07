Champions League 2023-2024, come stanno procedendo i primi turni preliminari? Risultati, sorprese e quando debuttano le italiane

Anche se la fase a gironi inizierà solamente il 19-20 settembre (con sorteggio fissato per il 31 agosto), siamo già nel vivo della Champions League 2023-2024. La massima competizione continentale per club sta, infatti, vivendo i suoi turni preliminari che andranno a comporre la lista delle squadre che arriveranno all’ultimo turno delle qualificazioni.

In queste ore si sono disputati i match del primo turno di qualificazione, che ha prodotto le seguenti 12 sfide. Andiamo a conoscerle nel dettaglio. Lo Zalgiris Kaunas (Lit) se la vedrà con il Galatasaray di Zaniolo, quindi gli islandesi del Breiðablik giocheranno contro il Copenaghen, i moldavi dello Sheriff saranno contro il Maccabi Haifa (Isr), quindi l’Aris Limassol (Cip) se la vedranno con il Bate Boriov (Bie).

Quindi lo Zrinjski Mostar (Bos) affronterà lo Slovan Bratislava (Svk), il Raków Częstochowa (Pol) sarà contro il Qarabag (Aze), l’Häcken (Sve) contro il KÍ Klaksvík (Far), il Molde (Nor) sfiderà l’ HJK Helsinki (Fin) e la Dinamo Zagabria (Cro) sarà accoppiata con l’Astana (Kaz). Tra le “Piazzate”, invece, il Dnipro (Ucr) è già pronto per la sfida contro i greci del Panathinaikos, quindi gli elvetici del Servette saranno accoppiati con il Genk.

Tra queste 24 contendenti, quindi, potremo vedere una delle possibili rivali delle squadre italiane che, come detto, entreranno in scena dai gironi. Napoli, Inter, Milan e Lazio sono pronte ai nastri di partenza della Champions League 2023-2024 con la speranza di confermare o, se possibile, migliorare, l’ottimo cammino delle formazioni di casa nostra nell’ultima edizione.

Foto: LaPresse