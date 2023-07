Centrocampisti Fantacalcio 2023-2024: su chi puntare, tra certezze e scommesse. E chi evitare a tutti i costi.

Siamo quasi ad un mese dal via della Serie A 2023-2024, per cui è tempo di iniziare a pensare concretamente anche al FantaCalcio. La prossima stagione proporrà numerosi spunti di interesse e tante difficoltà per i Fanta-allenatori. Con un mercato sempre più imprevedibile potrebbero partire e arrivare grandi nomi fino alla bandiera a scacchi del primo settembre, in un campionato che vede, ahinoi, sempre meno certezze e tantissime incognite che andranno analizzare nel migliore dei modi. Andiamo, quindi, a valutare il reparto di centrocampo a livello di FantaCalcio, forse la zona più decisiva del “gioco più bello del mondo dopo il calcio”.

In una estate nella quale abbiamo visto l’addio in salsa saudita di Milinkovic-Savic, uno che il FantaCalcio lo ha dominato negli ultimi anni, oppure Tonali che ha preso il volo verso Newcastle e Premier League su chi bisognerà puntare? I nomi, come sempre, non mancheranno. Andando in ordine alfabetico, non possiamo non partire con l’Atalanta e il suo fiore all’occhiello Koopmeiners. Il classe 1998 è reduce da un’annata da 33 presenze e 10 gol ed è uno dei grandi punti fermi del FantaCalcio in arrivo. Per rimanere negli orobici, al suo fianco c’è il collega e connazionale de Roon. Un voto sicuro sempre pronto, ma anche tanti malus… Ederson invece? Il brasiliano non ha carburato nel suo primo anno con Gasperini, è giunto il momento di esplodere?

Passando al Bologna, sempre interessanti Dominguez e Schouten, ma se sarà ancora schierato a centrocampo, guai a farsi sfuggire Orsolini reduce da 11 gol in 32 presenze e che, senza dubbio, sarà nelle voci di mercato fino alla fine. Altri nomi interessanti in casa Fiorentina. Amrabat, Mandragora e Ikonè sono elementi sui quali investire, ma con la consapevolezza che di gol ne arriveranno pochi. Da questo punto di vista meglio pensare in casa Inter. Il reparto nerazzurro potrà proporre certezze come Barella (6 reti in 35 match) Mkhitaryan (3 gol in 31 presenze) e Calhanoglu, senza dimenticare che è arrivato Frattesi, che tra gol e assist potrebbe rimpolpare il bottino del centrocampo interista.

Un altro giocatore da non lasciarsi scappare è ovviamente Rabiot. Il francese della Juventus è reduce dalla stagione migliore della sua carriera, con un monte-gol in doppia cifra. Assieme a lui attenzione a Fagioli, sempre più in rampa di lancio. Un rischio su Pogba? Da evitare, per non passare l’annata con le dita incrociate per sperare non si faccia male. In casa Lazio, perso SMS, non andrà perso Luis Alberto, quindi attenzione a Hjulmand del Lecce, sia per quello che ci ha fatto vedere nella prima stagione in Serie A, sia perchè potrebbe muoversi ai piani alti del campionato a fine mercato.

Situazione interessante per il Milan. Perso Tonali, dentro Loftus-Cheek, un giocatore che non dovrebbe garantire troppi bonus. Per i rossoneri meglio puntare sull’attacco…Volete una scommessa? Gagliardini del Monza, con la voglia di rilanciarsi dopo la parentesi interista, assieme ai soliti Pessina e Ciurria. Siamo giunti ai campioni d’Italia. Zielinski sembra con le valigie in mano, quindi bisognerà capire chi giocherà al suo posto. Lobotka garantisce sufficienze importanti, ma pochi gol, proprio come Anguissa. Per ora meglio attendere quale sarà la mezzala titolare. Il polacco o un nuovo volto?

Come valutare il centrocampo della Roma? Cristante e Matic sono più da malus che da bonus, per cui meglio pensare a capitan Pellegrini o il neo-arrivato Aouar. Oppure, perchè no, ad un Candreva in casa Salernitana, oppure Ricci e Ilic del Torino. Chiudiamo con l’Udinese. Lovric e Samardzic rimarranno? Nel caso non fateveli scappare! Walace? Il voto è garantito, i gol meno…

Foto: LaPresse