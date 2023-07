Calendario Serie A 2023-2024: i club discutono per le poche soste e i troppi appuntamenti ravvicinati

Un solo turno infrasettimanale, nessuna sosta invernale e partite che si giocheranno regolarmente dal sabato al lunedì, con la possibilità di anticipare al venerdì precedente alcune gare.

È questa la struttura di una Serie A che prenderà il via sabato 19 agosto con due anticipi alle 18.30 e altrettanti alle 20.45 e che terminerà il 26 maggio 2024.

Senza pausa invernale (con le squadre in campo anche nei weekend del 23 e del 30 dicembre), gli unici momenti di stop del campionato saranno in concomitanza con le finestre FIFA per le Nazionali.

Nel concreto, 10 settembre, 15 ottobre, 19 novembre e 24 marzo. L’unico turno infrasettimanale è invece calendarizzato per il 27 settembre.

Una stagione che si preannuncia dunque lunghissima, con alcuni club che hanno storto il naso per questa scelta che la Lega ha adottato nel tentativo di diluire quanto più possibile gli impegni delle squadre.

Certamente, in ogni caso, le Coppe europee andranno ad incidere, ma la Serie A ha provato a distribuire al meglio le partite di campionato, inserendo poi anticipi e posticipi in considerazione degli impegni internazionali e della Coppa Italia.

Con le quattro pause per le Nazionali e con gli Europei il prossimo giugno, la coperta risultava troppo corta per ridurre al minimo gli infrasettimanali di Serie A e prevedere anche la sosta invernale.

