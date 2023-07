Calendario Mondiali pallanuoto 2023: il tabellone dagli ottavi alla finale, orari, programma, tv

Il Settebello ha vinto il Girone B dei Mondiali di pallanuoto, in corso a Fukuoka, in Giappone: vincere il raggruppamento significa andare ai quarti di finale, mentre seconda e terza classificata passeranno agli ottavi. Gli azzurri affronteranno nel primo match ad eliminazione diretta la vincente di Giappone-Serbia.

Le finaliste del torneo staccheranno i primi due pass in palio per le Olimpiadi di Parigi 2024. La diretta tv sarà assicurata da Rai Sport e Sky Sport, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, Sky Go, Now e Recast TV, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dei match dell’Italia.

MONDIALI PALLANUOTO MASCHILE 2023

CALENDARIO SECONDA FASE

Semifinali 13° posto (23 luglio)

02.00 Kazakistan-Cina (gara 25)

03.30 Argentina-Sudafrica (gara 26)

Ottavi di finale (23 luglio)

07.00 Stati Uniti-Canada (gara 27)

08.30 Australia-Francia (gara 28)

10.00 Croazia-Montenegro (gara 29)

11.30 Giappone-Serbia (gara 30)

Finale 15° posto (25 luglio)

02.00 Perdente gara 25-Perdente gara 26

Finale 13° posto (25 luglio)

03.30 Vincente gara 25-Vincente gara 26

Semifinali 9° posto (25 luglio)

05.00 Perdente gara 27-Perdente gara 29 (gara 33)

06.30 Perdente gara 28-Perdente gara 30 (gara 34)

Quarti di finale (25 luglio)

08.00 Grecia-Vincente gara 29 (gara 35)

09.30 Italia-Vincente gara 30 (gara 36)

11.00 Ungheria-Vincente gara 27 (gara 37)

12.30 Spagna-Vincente gara 28 (gara 38)

Finale 11° posto (27 luglio)

02.00 Perdente gara 33-Perdente gara 34

Finale 9° posto (27 luglio)

03.30 Vincente gara 33-Vincente gara 34

Semifinali 5° posto (27 luglio)

07.00 Perdente gara 35-Perdente gara 36 (gara 41)

08.30 Perdente gara 37-Perdente gara 38 (gara 42)

Semifinali (27 luglio)

10.00 Vincente gara 35-Vincente gara 36 (gara 43)

11.30 Vincente gara 37-Vincente gara 38 (gara 44)

Finale 7° posto (29 luglio)

04.30 Perdente gara 41-Perdente gara 42

Finale 3° posto (29 luglio)

06.00 Perdente gara 43-Perdente gara 44

Finale 5° posto (29 luglio)

09.30 Vincente gara 41-Vincente gara 42

Finale (29 luglio)

11.00 Vincente gara 43-Vincente gara 44

PROGRAMMA MONDIALI PALLANUOTO: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport e Sky Sport.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, Now e Recast TV.

Diretta live testuale: OA Sport (per i match dell’Italia).

Foto: Giorgio Scala/DBM/Federnuoto