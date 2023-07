Calendario Mondiali nuoto Fukuoka 2023 oggi: orari 14 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

I Mondiali 2023 degli sport acquatici scatteranno a Fukuoka, in Giappone, oggi, venerdì 14 luglio: il programma della rassegna iridata si aprirà con il nuoto artistico (preliminari di solo tecnico femminile, solo tecnico maschile e duo tecnico femminile) ed i tuffi (preliminari di trampolino 1m femminile e trampolino 1m maschile).

Saranno in gara per l’Italia nel nuoto artistico Susanna Pedotti (preliminari solo tecnico femminile) e Linda Cerruti/Lucrezia Ruggiero (preliminari duo tecnico femminile, riserva Francesca Zunino), e nei tuffi Elena Bertocchi, Chiara Pellacani (preliminari trampolino 1m femminile) e Giovanni Tocci, Lorenzo Marsaglia (preliminari trampolino 1m maschile).

La diretta tv sarà assicurata per il nuoto artistico da Rai 2 HD (solo tecnico femminile e solo tecnico maschile), Rai Sport HD (duo tecnico femminile) e Sky Sport Summer, per i tuffi da Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà affidata per il nuoto artistico a Rai Play, Sky Go e Now, per i tuffi a Rai Play 2, Sky Go e Now, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dei tuffi e del duo tecnico femminile del nuoto artistico.

CALENDARIO MONDIALI NUOTO OGGI

Venerdì 14 luglio

02.00-04.00 NUOTO ARTISTICO Solo tecnico femminile – Preliminari (Susanna Pedotti) – Rai 2 HD e Sky Sport Summer, Rai Play, Sky Go e Now

03.00-06.00 TUFFI Trampolino 1m femminile – Preliminari (Elena Bertocchi, Chiara Pellacani) – Sky Sport Arena, Rai Play 2, Sky Go e Now

05.00-07.00 NUOTO ARTISTICO Solo tecnico maschile – Preliminari – Rai 2 HD e Sky Sport Summer, Rai Play, Sky Go e Now

08.00-12.00 TUFFI Trampolino 1m maschile – Preliminari (Giovanni Tocci, Lorenzo Marsaglia) – Sky Sport Arena, Rai Play 2, Sky Go e Now

08.00-09.40 NUOTO ARTISTICO Duo tecnico femminile – Preliminari (Gruppo B) – Rai Sport HD e Sky Sport Summer, Rai Play, Sky Go e Now

10.50-12.30 NUOTO ARTISTICO Duo tecnico femminile – Preliminari (Gruppo A) (Linda Cerruti/Lucrezia Ruggiero, riserva Francesca Zunino) – Rai Sport HD e Sky Sport Summer, Rai Play, Sky Go e Now

13.00 CERIMONIA D’APERTURA – Nessuna copertura tv / streaming

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: per il nuoto artistico Rai 2 HD (solo tecnico femminile e solo tecnico maschile), Rai Sport HD (duo tecnico femminile) e Sky Sport Summer, per i tuffi Sky Sport Arena.

Diretta streaming: per il nuoto artistico Rai Play, Sky Go e Now, per i tuffi Rai Play 2, Sky Go e Now.

Diretta live testuale: OA Sport (tuffi e duo tecnico femminile del nuoto artistico).

Foto: LaPresse