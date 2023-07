LIVE Nuoto Artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: Italia in gara con Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero nel duo tecnico Ruggiero

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata dei Mondiali 2023 di Fukuoka. Si inizia con il Nuoto Artistico e con le fasi preliminari del duo tecnico femminile, in cui sono presenti al via 38 nazioni. Tra queste c’è anche l’Italia, che sarà rappresentata da Linda Cerruti e da Lucrezia Ruggiero, le quali nel loro esercizio racconteranno la storia della fenice.

La coppia italiana è alla ricerca del feeling perfetto, dato che le due atlete azzurre nuotano insieme da un solo anno. Le due hanno rappresentato il nostro tricolore anche in occasione dei Giochi Europei, andati in scena due settimane fa in Polonia. In quell’occasione Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero si sono qualificate in ottava posizione con il punteggio di 226.8250. A vincere quella gara sono state le gemelle austriache Alexandri, presenti ai nastri di partenza anche di quest’edizione.

Le campionesse del mondo in carica sono le cinesi Liuyi Wang e Qianyi Wang, che lo scorso anno trionfarono davanti alle ucraine, Maryna Aleksiiva e Vladyslava Aleksiiva, e alla coppia austriaca. Tutte e tre le formazioni sono al via anche di quest’edizione. Attenzione però al cambio di regolamento, che potrebbe sconvolgere le gerarchie viste in acqua 12 mesi fa a Budapest.

La fase preliminare avrà inizio alle ore 15.00 locali, che corrispondono alle 08.00 italiane con il gruppo B, mentre quello A avrà inizio alle 10.50 nostrane. L'Italia sarà rappresentata da Linda Cerruti e da Lucrezia Ruggiero. Sarà possibile vedere l'incontro su Rai Sport (in chiaro) e su Sky Sport Summer, canale 201 del decoder Sky. La copertura streaming è affidata a Rai Play, Sky Go e Now Tv.

Foto: LaPresse