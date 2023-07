Calendario Mondiali nuoto 2023: orari 24 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Domani, lunedì 24 luglio, andrà in scena la seconda giornata dei Mondiali di nuoto in corsia a Fukuoka (Giappone). Nell’impianto nipponico assisteremo a giorni di gare particolarmente intensi nei quali l’Italia cercherà di recitare un ruolo da protagonista per puntare a confermare anche solo in parte quanto fatto l’anno scorso a Budapest (Ungheria).

Fari puntati su Thomas Ceccon. Il veneto sarà impegnato nelle batterie dei 100 dorso e cercherà di confermare quanto di buono fatto l’anno scorso a Budapest (Ungheria), dove vinse il titolo mondiale e stabilì anche il record mondiale di 51.60.

Una giornata nella quale anche Simona Quadarella vorrà mettersi in luce nei 1500 stile libero, trovandosi nella stessa heat di Katie Ledecky. Nei 100 rana donne Lisa Angiolini e Martina Carraro faranno di tutto per tenere alto il vessillo italico, mentre Margherita Panziera romperà il ghiaccio nei 100 dorso donne.

La seconda giornata dei Mondiali di nuoto 2023 in corsia sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai2 HD e Sky Sport Summer (201) per quanto riguarda le batterie, mentre semifinali e finali saranno coperte dalle 13.00 alle 13.30 da RaiSport HD e dalle 13.30 fino al termine da Rai 2 HD. Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Arena (204) trasmetteranno penultimi e ultimi atti del day-1. In streaming sarà possibile seguire su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

CALENDARIO MONDIALI NUOTO 2023

Lunedì 24 luglio (orari italiani)

Batterie

03:32 100 dorso donne (PANZIERA Margherita)

03:51 100 dorso uomini (CECCON Thomas)

04:09 100 rana donne (ANGIOLINI Lisa, CARRARO Martina)

04:27 200 stile libero uomini (de TULLIO Marco, di COLA Stefano)

11:55 1500 stile libero donne (QUADARELLA Simona)

Finali e semifinali (orari italiani)

13:02 100 rana uomini – finale

13:09 100 farfalla donne – finale

13:17 100 dorso uomini – semifinali

13:28 100 rana donne – semifinali

13:46 50 farfalla uomini – finale

13:53 100 dorso donne – semifinali

14:11 200 stile libero uomini – semifinali

14:23 200 misti donne – finale

MONDIALI NUOTO 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: batterie su Rai2 HD e su Sky Sport Summer (201); semifinali e finali dalle 13.00 su RaiSport HD e dalle 13.30 su Rai2 HD, dalle 13.00 su Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204).

Diretta streaming: SkyGo, NOW e RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse