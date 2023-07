Calendario Mondiali nuoto 2023 domani: orari 26 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Domani, mercoledì 26 luglio, andrà in scena la terza giornata dei Mondiali di nuoto in corsia a Fukuoka (Giappone). Nell’impianto nipponico assisteremo a giorni di gare particolarmente intensi nei quali l’Italia cercherà di recitare un ruolo da protagonista per puntare a confermare anche solo in parte quanto fatto l’anno scorso a Budapest (Ungheria).

Un day-4 nel quale sarà la gara regina, i 100 stile libero uomini, ad entrare in scena. Alessandro Miressi, dopo la bella prova in staffetta, vorrà ripetersi, nuotando un crono da 47″. Proverà a fare del proprio meglio anche Manuel Frigo. Altro focus della giornata sarà la Finale degli 800 stile libero dove Gregorio Paltrinieri tenterà di piazzare il colpo.

La quarta giornata dei Mondiali di nuoto 2023 in corsia sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai2 HD e Sky Sport Summer (201) per quanto riguarda le batterie, mentre semifinali e finali saranno coperte dalle 13.00 alle 13.30 da RaiSport HD e dalle 13.30 fino al termine da Rai 2 HD. Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Arena (204) trasmetteranno penultimi e ultimi atti del day-3. In streaming sarà possibile seguire su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

CALENDARIO MONDIALI NUOTO 2023

Batterie – Ore 3:30 italiane

50 dorso donne (COCCONCELLI Costanza, PANZIERA Margherita)

100 stile libero uomini (MIRESSI Alessandro, FRIGO Manuel)

200 misti uomini (RAZZETTI Alberto)

200 farfalla donne

staffetta 4×100 mista mixed (ITALIA)

Finali e semifinali – Ore 13:00 italiane

800 stile libero uomini – finale (PALTRINIERI Gregorio)

200 stile libero donne – finale

100 stile libero uomini – semifinali

50 dorso donne – semifinali

200 farfalla uomini – finale

50 rana uomini – finale

200 farfalla donne – semifinali

200 misti uomini – semifinali

staffetta 4×100 mista mixed – finale

MONDIALI NUOTO 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: batterie su Rai2 HD e su Sky Sport Summer (201); semifinali e finali dalle 13.00 su RaiSport HD e dalle 13.30 su Rai2 HD, dalle 13.00 su Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204).

Diretta streaming: SkyGo, NOW e RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse