Calendario amichevoli Fiorentina: programma, date, avversarie, quando si gioca

Inizia a prendere forma la nuova stagione della Fiorentina. Dopo aver metabolizzato la sconfitta in Finale di Conference League la compagine viola si rimbocca le maniche in vista della prossima stagione, la Serie A 2023-2024 che vedrà ancora saldamente al timone mister Vincenzo Italiano, confermato nonostante le numerose sirene attorno a lui.

Iniziamo a proiettarci verso il prossimo campionato. Il ritiro si terrà al Viola Park a partire dal 12 luglio, ma la data conclusiva non è ancora stata fissata in maniera ufficiale. Sono già state fissate anche le prime amichevoli dell’estate viola. Andiamo a conoscerle nel dettaglio, dato che la prima sarà davvero in tempi stretti.

LE AMICHEVOLI DELLA FIORENTINA

L’esordio stagionale per la Fiorentina sarà rappresentato da una sfida interna contro la Primavera, nella giornata di domenica 16 luglio (ore 20.00 al Viola Park). Seconda uscita, sempre al Viola Park alle ore 20.00 contro il Parma giovedì 20 luglio. Terzo test domenica 23 luglio (ore 20.00 al Viola Park) contro il Catanzaro.

Si passerà poi a martedì primo agosto con la sfida in casa del Grosseto (stadio Zecchini, ore 20.45), quindi l’11 agosto sarà la volta del Sestri Levante fare visita alla Fiorentina al Viola Park (venerdì 11 agosto ore 20.00). Ultimo impegno fissato, per il momento, il match di sabato 12 agosto sempre al Viola Park contro i greci dell’Ofi Creta (ore 20.00).

