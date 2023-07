Calendario Amichevoli estive Serie A: date, programma e avversarie squadra per squadra

Ci troviamo in piena estate e i ritiri sono praticamente alle porte, escluso il Frosinone squadra neopromossa, che dal 7 luglio ha già iniziato a programmare la prossima stagione. Poco più di un mese ci separa dall’inizio ufficiale della Serie A, in programma per il week-end del 20 agosto. Il mercato è partito da otto giorni per l’esattezza, da sabato 1° luglio, e proseguirà sino alla fine di agosto. Insomma tutte le società si stanno muovendo per costruire squadre competitive.

Tutte le venti formazioni della prossima massima serie, in ogni caso, si prepareranno al meglio per approcciare subito in maniera eccellente. Chi per confermarsi, chi invece per rilanciarsi: a partire dalla squadra Campione d’Italia, il Napoli, che partirà nuovamente da favorita e sarà la squadra da battere, passando per l’Inter di Simone Inzaghi, arrivata in Finale di Champions League e al 3° posto in A nella scorsa stagione, con la voglia di tornare competitiva anche in Italia (il mercato in entrata lo sta dimostrando).

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

E poi ancora la Lazio di Maurizio Sarri, seconda forza del campionato l’anno scorso, o la Roma di José Mourinho, la Juventus di Massimiliano Allegri, il Milan di Stefano Pioli e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Insomma ci si aspetta una Serie A avvincente e le compagini proveranno a regalare spettacolo già dalle amichevoli estive. Ecco di seguito dunque, il calendario di tutte le partite estive che ogni singola squadra della prossima Serie A andrà ad affrontare.

ATALANTA

Domenica 16 luglio

Ore 17.00 – Atalanta-Rappresentativa Città di Clusone – Clusone

Giovedì 20 luglio

Ore 17.00 – Atalanta-Rappresentativa Val Seriana – Clusone

Sabato 22 luglio

Ore 17.00 – Atalanta-Lugano – Clusone

Sabato 29 luglio

Ore 16.00 – Bournemouth-Atalanta – Vitality Stadium di Bournemouth

Sabato 5 agosto

Ore 15.30 – Union Berlin-Atalanta – An der Alten Försterei di Berlino

BOLOGNA

Domenica 16 luglio

Ore 17.00 – Bologna-Rio Pusteria – Fußballplatz Valles (Bolzano)

Sabato 22 luglio

Ore 18.00 – Bologna-Palermo – Stadio Quercia, Rovereto (Trento).

Mercoledì 2 agosto

Ore 15.00 – Utrecht-Bologna – Sportcomplex Zoudenbalch di Koningsweg, Olanda

CAGLIARI

Venerdì 21 luglio

Olbia-Cagliari – Stadio “Bruno Nespoli” di Olbia

Mercoledì 26 luglio

Cagliari-Roma Primavera – Stadio comunale “Brunod” di Chatillon

Sabato 29 luglio

Cagliari-Juventus Next Gen – Stadio comunale “Brunod” di Chatillon

Mercoledì 2 agosto

Cagliari-Como – Stadio comunale “Brunod” di Chatillon

Sabato 5 agosto

Brest-Cagliari – Stadio “Francis-Le Blé” di Brest

EMPOLI

Venerdì 14 luglio

Ore 18.00 – Empoli-Castel Fiorentino – Centro sportivo Petroio

Giovedì 20 luglio

Ore 18.00 – Empoli-Certaldo – Centro sportivo Petroio

FIORENTINA

Domenica 16 luglio

Ore 20.00 – Fiorentina-Fiorentina Primavera – Viola Park

Giovedì 20 luglio

Ore 20.00 – Fiorentina-Parma – Viola Park

Domenica 23 luglio

Ore 20.00 – Fiorentina-Catanzaro – Viola Park

Mercoledì 26 luglio

Ore 20.00 – Stella Rossa-Fiorentina – Marakana

Martedì 1 agosto

Ore 20.45 – Grosseto-Fiorentina – Stadio Zecchini di Grosseto

Venerdì 11 agosto

Ore 20.00 – Fiorentina-Sestri Levante – Viola Park

Sabato 12 agosto

Ore 20.00 – Fiorentina-Ofi Creta – Viola Park

FROSINONE

Sabato 15 luglio

Ore 17.30 – Frosinone-Rappr. Città di Mondragone – Stadio “Capo i Prati” Fiuggi

Mercoledì 19 luglio

Ore 17.30 – Frosinone-Ferentino – Stadio “Capo i Prati” Fiuggi

Mercoledì 19 luglio

Ore 17.30 – Frosinone-Equipe Lazio – Stadio “Capo i Prati” Fiuggi

Sabato 29 luglio

Ore 18.00 – Frosinone-Salernitana – “Stirpe” di Frosinone

GENOA

Sabato 15 luglio

Ore 17.30 – Genoa-Fassa Calcio – Moena

Martedì 18 luglio

Ore 17.30 – Genoa-WSG Tirol – Moena

Sabato 22 luglio

Ore 17.30 – Genoa-Venezia – Moena

INTER

Giovedì 27 luglio

Inter-Al Nassr – Yanmar Stadium Nagai di Osaka

Martedì 1 agosto

Inter-Psg – National Stadium di Tokyo

JUVENTUS

Domenica 23 luglio

Ore 4.30 italiane – Barcellona-Juventus – Levi’s Stadium, Santa Clara, CA

Venerdì 28 luglio

Ore 4.30 italiane – Juventus-Milan – Dignity Health Sports Park, Carson, CA

Giovedì 3 agosto

Ore 1.30 italiane – Juventus-Real Madrid – Camping World Stadium, Orlando, FL

LAZIO

Venerdì 4 agosto

Aston Villa-Lazio

Martedì 8 agosto

Barcellona-Lazio – Trofeo Gamper

LECCE

Martedì 18 luglio

Ore 17.30 – Lecce-Rappresentativa Alto Adige – Folgaria

Sabato 22 luglio

Ore 17.30 – Lecce-Rovereto – Folgaria

Mercoledì 26 luglio

Ore 17.30 – Lecce-Padova – Folgaria

Domenica 30 luglio

Ore 17.30 – Cittadella-Lecce – Lavarone

MILAN

Lunedì 24 luglio

Ore 4.00 italiane – Real Madrid-Milan – Rose Bowl Stadium, Pasadena, CA

Venerdì 28 luglio

Ore 4.30 italiane – Juventus-Milan – Dignity Health Sports Park, Carson, CA

Mercoledì 2 agosto

Ore 5.00 italiane – Milan-Barcellona – Allegiant Stadium, Las Vegas, NV

MONZA

Sabato 15 luglio

Ore 17.00 – Monza-Nuova Camunia – Campo sportivo di Temu’

Mercoledì 19 luglio

Ore 16:30 – Monza-Real Vicenza – Campo sportivo di Temu’

Sabato 22 luglio

Ore 16:30 – Monza-Giana Erminio – Campo sportivo di Temu’

Domenica 23 luglio

Ore 16.00 – Monza-Vis Pesaro – Campo sportivo di Temu’

NAPOLI

Giovedì 20 luglio

Ore 17.00 – Napoli-Anaune Val di Non – Dimaro (Tn)

Lunedì 24 luglio

Ore 17.00 Napoli-Spal – Dimaro (Tn)

ROMA

Mercoledì 26 luglio

Ore 19:30 locali – Roma-Tottenham – National Stadium di Singapore, Indonesia

Sabato 29 luglio

Roma-Wolverhampton – Incheon Asiad Stadium di Incheon, Corea del Sud

Martedì 1 agosto

Incheon United-Roma – Incheon Asiad Stadium di Incheon, Corea del Sud

SALERNITANA

Mercoledì 19 luglio

Salernitana-Delfino Curi Pescara

Lunedì 24 luglio

Salernitana-Picerno

Sabato 29 luglio

Ore 18 – Frosinone-Salernitana – “Stirpe” di Frosinone

SASSUOLO

Mercoledì 2 agosto Ore 20.30 – Parma-Sassuolo – Stadio Tardini di Parma TORINO Sabato 22 luglio Torino-Feralpisalò Venerdì 28 luglio Torino-Modena Mercoledì 2 agosto Ore 19.00 – Lens-Torino – Stadio Bollaert-Delelis di Lens Domenica 6 agosto Reims-Torino UDINESE Mercoledì 19 luglio Udinese-Rapp. locale – Bad Kleinchircheim Sabato 22 luglio Udinese-Pafos – Bad Kleinchircheim Martedì 25 luglio Udinese-Lipsia – Bad Kleinchircheim Sabato 29 luglio Udinese-Union Berlino – Bad Kleinchircheim VERONA Domenica 23 luglio Verona-Virtus Verona

Foto: LaPresse