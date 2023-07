Calendario Amichevoli estive Serie A: date, programma, avversarie squadra per squadra

La Serie A 2023-2024 inizia ufficialmente a stagliarsi all’orizzonte. Anche se il campionato non prenderà il via che nel weekend del 20 agosto, raduni e ritiri delle 20 squadre impegnate, stanno davvero per alzare il proprio sipario. Assieme a tanto lavoro fisico e atletico, molto spesso in altura, arriveranno anche le primissime amichevoli della nuova annata. Il modo ideale per migliorare la condizione dei giocatori e, per noi, per visionare le novità squadra per squadra. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio quale sarà il programma delle amichevoli squadra per squadra.

L’Atalanta sarà impegnata il 16 luglio contro la Rappresentativa Città di Clusone (Clusone, ore 17), quindi il 20 luglio se la vedrà contro la Rappresentativa Val Seriana (Clusone, ore 17), il 22 luglio contro il Lugano (Clusone, ore 17) e il 29 luglio in casa del Bournemouth-Atalanta (Vitality Stadium di Bournemouth, ore 16). Fissata anche una interessante amichevole il 5 agosto in casa dell’Union Berlino (ore 15.30 allo stadio An der Alten Försterei della capitale tedeca).

Passiamo al Cagliari. La formazione isolana ha già fissato il primo test, il 21 luglio, in casa dell’Olbia. Un’altra neopromossa, il Genoa, invece, ha già pianificato ben tre amichevoli. Il 15 luglio contro il Fassa Calcio (Moena, ore 17:30), il 18 luglio contro il WSG Tirol (Moena, ore 17:30) e il 22 luglio contro il Venezia (Moena, ore 17:30).

Andiamo a vedere come si svilupperà l’estate dell’Inter. I vice-campioni europei saranno in trasferta in Oriente con una tournèe di spicco. Il 27 luglio, per esempio, giocheranno contro l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo (allo stadio Yanmar Stadium Nagai di Osaka), mentre il primo agosto sfideranno il PSG (al National Stadium di Tokyo). Anche Juventus e Milan saranno impegnate in una tournèe all’estero, ma negli States. La squadra allenata da mister Massimiliano Allegri giocherà il 22 luglio contro il Barcellona, il 27 luglio proprio contro il Milan e il 2 agosto contro il Real Madrid. I rossoneri, invece, saranno in campo il 23 luglio contro il Real Madrid e il primo agosto contro il Barcellona.

La Lazio che torna in Champions League si prepara per due test probanti, ma molto più in là nel tempo. I biancocelesti infatti giocheranno il 4 agosto contro l’Aston Villa, quindi l’8 agosto contro il Barcellona per il celebre Trofeo Gamper. Cosa attende, invece, i “cugini” della Roma? Si annunciano partite interessanti anche per i ragazzi di Josè Mourinho. I giallorossi saranno in Oriente e il 26 luglio sfideranno il Tottenham (al National Stadium di Singapore, Indonesia, ore 19:30 locali), quindi il 29 luglio toccherà al Wolverhampton (all’Incheon Asiad Stadium di Incheon, Corea del Sud), prima di chiudere il primo agosto contro l’Incheon United (sempre all’Incheon Asiad Stadium di Incheon, Corea del Sud).

Tocca ora alla Salernitana. I campani giocheranno il 19 luglio contro il Delfino Curi Pescara, quindi il 24 luglio contro il Picerno. Chiudiamo con il Torino che sarà in campo il 22 luglio contro il FeralpiSalò, il 28 luglio contro il Modena, quindi il 2 agosto trasferta in casa del Lens, prima della replica in casa del Reims del 6 agosto.

