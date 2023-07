Calendario amichevoli Cagliari: programma, date, avversarie, quando si gioca

In casa Cagliari il tempo per il relax sta per terminare. Tra tre giorni infatti, la formazione sarda tornerà a lavoro per iniziare a preparare e programmare la prossima stagione. Reso noto il calendario, la compagine guidata da mister Claudio Ranieri nella prima giornata di Serie A dovrà vedersela con il Torino. Subito una trasferta ardua per l’undici neopromosso, ma i rossoblù tenteranno di esordire in massima serie con un risultato utile, forti di un cammino perfetto portato avanti durante i Playoff di Serie B nella stagione che si è oramai conclusa.

Il Cagliari di Ranieri comincerà a lavorare tra appena tre giorni: lunedì 10 luglio inizierà a preparare la stagione 2023/24. Il gruppo si radunerà all’interno del Centro Sportivo di Assemini. I primi due giorni, come di consueto, saranno dedicati esclusivamente ai test fisici e alle visite; non mancherà inoltre il lavoro sul campo, con doppie sedute giornaliere. Questa prima parte di preparazione in vista del campionato, terminerà solamente venerdì 21 luglio con la settima edizione del “Trofeo Sardegna”. Lo stesso giorno, al Bruno Nespoli di Olbia, si giocherà anche la prima amichevole contro la squadra della città.

Successivamente il Cagliari cambierà location e si sposterà in Valle d’Aosta, con esattezza lunedì 24 luglio. Il pomeriggio, dopo l’arrivo è già in programma il primo allenamento nel ritiro di Saint Vincent-Châtillon. L’ultimo giorno in Valle d’Aosta sarà venerdì 4 agosto. Per quanto riguarda le altre amichevoli invece, regna l’incertezza. Il calendario è in fase di definizione e si conoscono solamente le date delle possibili partite: il 26 luglio, il 29 luglio e il 2 agosto. Tutti questi incontri amichevoli si giocheranno nello stadio Petrucca Saint-Vincent ma non si conoscono ancora gli avversari che, con ogni probabilità, verranno comunicati nelle prossime settimane.

CALENDARIO AMICHEVOLI ESTIVE CAGLIARI

Venerdì 21 luglio

Olbia-Cagliari – Stadio “Bruno Nespoli” di Olbia

Mercoledì 26 luglio

Cagliari-Avversario da definire

Sabato 29 luglio

Cagliari-Avversario da definire

Mercoledì 2 agosto

Cagliari-Avversario da definire

