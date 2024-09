Calcio, il Cagliari passa a Parma nel posticipo della 6a giornata e trova la prima vittoria stagionale

Non sono certo mancate le emozioni questa sera allo stadio “Tardini” di Parma. I ducali, infatti, ospitavano il Cagliari nel Monday night match della sesta giornata della Serie A 2024-2025 ma il punteggio finale ha premiato gli isolani. Un 2-3 davvero pesante. Come detto questa sera nell’impianto emiliano è successo di tutto con emozioni a non finire, bellissimi gol, errori da matita rossa e 3 punti che sono andati a premiare i rossoblù, al primo sorriso stagionale.

A questo punto la classifica del massimo campionato italiano di calcio vede i ducali frenare ancora (appena un punto nelle ultime 4 giornate) e rimanere a quota 5 punti, raggiunti proprio dai rossoblù che lasciano per la prima volta la zona retrocessione e ora provano a dare il via al loro campionato.

Il match prender il via con gli ospiti con il piede sull’acceleratore, smaniosi di cancellare gli ultimi 3 ko di fila. La pressione porta buoni frutti, dato che, dopo un gol annullato a Mina per fuorigioco dopo soli 6 minuti di gioco, il Cagliari passa a condurre al minuto 34′ grazie a Zortea che supera Suzuki. L’1-0 che manda la partita all’intervallo.

Nella ripresa il canovaccio viene modificato. Il Parma cambia tanto, inserisce Almqvist, Coulibaly e Sohm e trova il pareggio con Man che, dopo averlo mancato di un soffio pochi istanti prima, supera Scuffet al 62′. Il pareggio dura poco, dato che Marin al 75′ riporta avanti gli isolani con una bellissima conclusione per il 2-1. I ducali, però, si ributtano in avanti per tornare in parità e, a 3 minuti dal termine, si vedono fischiare un calcio di rigore. Dal dischetto va Hernani che beffa Scuffet che aveva intuito.

Tutto finito? Assolutamente no. Il Cagliari, infatti, riporta il pallone a centrocampo e riparte. Pochi secondi e Piccoli, imbeccato da Gaetano, trafigge subito Suzuki con un bellissimo diagonale. 3-2 e “Tardini” gelato. I padroni di casa gettano il cuore oltre l’ostacolo e si rituffano in attacco, ma il tempo ormai è concluso e i rossoblù festeggiano il primo successo del loro campionato.