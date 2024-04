Genoa-Cagliari 3-0, il Grifone stende gli isolani che non si allontanano dalla zona retrocessione

È il rossoblù genoano a festeggiare questa sera nel posticipo della 34a giornata della Serie A 2023-2024. Genoa batte Cagliari 3-0 in una partita che sostanzialmente non ha avuto storia. 3 punti che portano la formazione di mister Alberto Gilardino in 12a posizione a quota 42, mentre gli isolani rimangono in 14a posizione con 32 e +3 sulla zona retrocessione.

I padroni di casa sono scesi in campo con il consueto 3-5-2 con Martinez tra i pali, discesa composta da Vogliacco, de Winter e Vasquez quindi centrocampo a cinque con Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby e Martin, mentre in avanti confermatissima la coppia composta da Gudmundsson e Retegui. Il Cagliari ha risposto con il 3-4-1-2 con Scuffet in porta, quindi Hatzidiakos, Wieteska e Obert in difesa, linea di centrocampo con Di Pardo, Deiola, Prati e Augello, mentre Gaetano agiva alle spalle di Shomurodov e Oristanio,

La partita, come detto, è a senso unico. Il vantaggio genoano arriva dopo soli 17 minuti. Dopo una azione insistita, Sabelli lascia partire un cross preciso dalla destra. Sulla sfera si catapulta Thorsby che, in inserimento, stacca in maniera imperiosa e non lascia scampo a Scuffet. Passano 10 minuti ed arriva il raddoppio. Questa volta il gioco è sulla sinistra. Frendrup inizia l’azione, sfrutta il movimento di Vasquez che lo serve di nuovo nel cuore dell’area cagliaritana. Il danese non ci pensa su due volte, apre il piattone e insacca il pallone nel “sette”.

Nella ripresa mister Ranieri prova un triplo cambio immediato (entrano Lapadula, Zappa e Nandez) ma lo spartito non cambia. Anzi, poco dopo l’ora di gioco arriva anche il punto del 3-0. Gudmundsson prova l’inserimento una prima volta, ma la difesa chiude. La palla torna all’islandese che scambia con Frendrup, entra tutto solo in area davanti a Scuffet e lo supera con un tocco preciso che prima tocca il palo, quindi si infila in rete.