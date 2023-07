Calciomercato Serie A, oggi si incomincia ufficialmente! Calendario e quando finisce

Oggi, sabato primo luglio 2023, è una giornata importante per il calcio italiano. Per quale motivo? Mentre ci si divide tra spiagge, montagne e vacanze varie, viene segnata una data fondamentale in vista della prossima Serie A. Si apre ufficialmente, infatti, la sessione estiva del calciomercato. Da oggi, quindi, le società potranno effettivamente depositare i contratti dei nuovi acquisti in vista della stagione in arrivo.

Nella giornata odierna viviamo il semaforo verde, mentre la bandiera a scacchi non è stata ancora fissata con precisione. La data di chiusura della finestra estiva del calciomercato dovrebbe essere fissata in giovedì 31 agosto o venerdì primo settembre. Due mesi di tempo che, come tradizione, sono già stati anticipati con i primi movimenti che sono stati messi nero su bianco nelle scorse settimane.

Come si può notare, anche in questa occasione, la nuova annata calcistica prenderà il via con il calciomercato ancora aperto. Dopo che, qualche anno fa, si decise di chiudere la finestra dedicata ad acquisti e scambi in concomitanza con la prima giornata di campionato, il calcio italiano è ampiamente tornato sui propri passi e permetterà ai club di agire anche dopo il primo fischio d’inizio della stagione.

Il nuovo campionato, infatti, prenderà il via già nel fine settimana del 20 agosto, andandosi a sovrapporre con la sessione estiva di calciomercato per una decina di giorni.

Foto: LaPresse