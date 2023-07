Calciomercato oggi (30 luglio): tutte le trattative, gli acquisti, le cessioni. Colpi a centrocampo a Milano: Musah in rossonero, Samardzic in nerazzurro

Attive soprattutto le milanesi nella giornata di oggi, domenica 30 luglio, con Inter e Milan che pensano soprattutto a sistemare il centrocampo e con i rossoneri molto attivi anche in uscita.

Proprio l’Inter cerca l’intesa per il rinnovo di Lautaro Martinez e stringe per Lazar Samardzic dell’Udinese per il quale siamo ai dettagli. Scatto del club milanese anche per Gianluca Scamacca.

L’ex nerazzurro Danilo D’Ambrosio, invece, è vicino a trovare l’accordo col Monza. Proprio i brianzoli potrebbero cedere Carlos Augusto su cui ci sono diverse squadre, tra cui il Torino e proprio l’Inter.

In Turchia è sbarcato Ante Rebic per firmare con il Besiktas: al Milan circa 2 milioni di euro. Sempre il club turco lavora per portare ad Istanbul anche Junior Messias e David Okereke della Cremonese su cui c’è l’interessamento di club di Serie A, a partire dal Genoa che intanto ha chiuso per Morten Thorsby.

La Turchia, sponda Galatasaray, potrebbe essere anche la destinazione di Rogerio del Sassuolo su cui ci sono proprio i rossoneri, con i giallorossi che hanno ufficializzato il ritorno di Mauro Icardi.

Sempre il Milan ha chiuso per Yunus Musah, centrocampista statunitense del Valencia. Sul fronte uscite, invece, per Charles De Ketelaere c’è l’interesse di Atalanta e PSV Eindhoven, mentre Yacine Adli è nel merino di Siviglia, Enitracht Francoforte e Lille.

La Juventus cerca di piazzare Denis Zakaria che non è stato riscattato dal Chelsea e che non rientra nei piani bianconeri. Su di lui è forte il West Ham, ma alla corsa potrebbero iscriversi anche Monaco e Lipsia.

In uscita da Torino anche Weston McKennie, Moise Kean, Bremer e Federico Chiesa. Anche Fabio Miretti e Hans Nicolussi Caviglia lasceranno la Juventus: il primo è conteso da Salernitana e Genoa, sul secondo c’è il Frosinone.

La Roma, intanto, ha ceduto Bryan Reynolds al Westerlo a titolo definitivo e pensa a Renato Sanches del Paris Saint-Germain, mentre la Lazio cerca un esterno offensivo: Jesper Karlsson dell’AZ Alkmaar e Tete dello Shakhtar Donetsk sono sul taccuino biancoceleste.

A Firenze Nico Dominguez del Bologna potrebbe essere il sostituto di Sofyan Amrabat sul quale ci sono Manchester United e Barcellona.

Foto: LaPresse