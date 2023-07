Calciomercato oggi (25 luglio): tutte le trattative, gli acquisti, le cessioni. Atalanta chiude per El Bilal Touré, Fabbian idea Inter per arrivare a Samardzic

L’Atalanta sta per chiudere con El Bilal Touré dell’Almeria reinvestendo immediatamente i soldi guadagnati con la cessione di Jeremie Boga al Nizza. L’esterno maliano proviene da una buona stagione in Spagna con 7 reti segnate, gli orobici investiranno 27 milioni più tre di bonus, diventando così l’acquisto più oneroso della storia della Dea. Per il calciatore un quadriennale da un milione e mezzo a stagione.

In casa Napoli ci si muove ancora piano. Sembra essersi definitivamente spenta la pista che porta a Davide Faraoni del Verona, poiché Rudi Garcia vorrebbe investire su Zanoli come vice Di Lorenzo. Intanto però continuano ad arrivare i rinnovi, vicinissimo anche quello di Mario Rui che dovrebbe legarsi ai Campioni d’Italia fino al 2026.

L’Inter continua a rimanere in attesa di Yann Sommer, ma il presidente dei bavaresi Uli Hoeness per ora chiude la porta. Intanto i nerazzurri riflettono su Lazar Samardzic dell’Udinese e potrebbero avere la carta giusta per scardinare la resistenza bianconera: Giovanni Fabbian, autore di un’ottima annata alla Reggina la scorsa stagione.

Sofyan Amrabat continua ad essere desideratissimo. Il club che al momento sembra più interessato è il Manchester United, che al momento non ha ancora formulato l’offerta da 30 milioni che vorrebbe la Fiorentina per potersi liberare del calciatore.

Idea Joao Pedro per la Lazio. Il club biancoceleste sta provando a muoversi per rinforzare l’attacco di Maurizio Sarri e potrebbe arrivare un giocatore di esperienza dopo l’innesto di Castellanos. Il brasiliano, che ha debuttato anche con la nazionale azzurra nello sventurato spareggio con la Macedonia del Nord, viene da una stagione poco prolifica con la maglia del Fenerbahce, con sole cinque reti segnate. Proprio i turchi sono alla ricerca di un centrocampista: incassato il no del Lecce per Hjulmand, ora starebbero sondando Rade Krunic del Milan.

L’Udinese sostituisce Rodrigo Becao con il belga Christian Kabasele. Il difensore centrale arriva a titolo definitivo dai ‘cugini’ del Watford, con cui ha giocato più di 150 partite in carriera, e firma un contratto biennale per rinforzare il pacchetto arretrato.

Primo innesto difensivo per il Frosinone di Eusebio Di Francesco, che accoglie tra le sue fila Simone Romagnoli. Fuori dai piani del Lecce, dove era arrivato a gennaio disputando solo sette partite, il classe 1990 ha firmato un contratto biennale.

