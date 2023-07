Calciomercato oggi (22 luglio): tutte le trattative, gli acquisti, le cessioni. Okafor ufficiale al Milan

Il Milan è il grande protagonista di questi giorni di calciomercato estivo in vista della Serie A 2023-2024. Il club rossonero chiude per Okafor e Chukwueze, mentre rimane ancora vivo il “caso” Lukaku. Andiamo a scoprire, squadra per squadra, le novità delle 20 squadre che prenderanno parte al prossimo campionato di calcio.

TABELLONE CALCIOMERCATO ESTIVO 2023

ATALANTA

ACQUISTI

Carnesecchi (p, Cremonese) f.p.

Mitchel Bakker (c, Bayer Leverkusen)

Gollini (p, Napoli) f.p.

Zortea (d, Sassuolo) f.p.

Miranchuk (c, Torino) f.p.

Cambiaghi (a, Empoli) f.p.

Kolasinac (d)

Adopo (c, Torino)

CESSIONI

Cittadini (d, Monza)

Pessina (c, Monza)

Sportiello (p, Milan) f.c.

Lammers (a, Rangers)

Gollini (p, Napoli)

TRATTATIVE

Touré (a, Almeria)

Hien (d, Verona)

Holm (d, Spezia)

Isaksen (a, Midtjylland)

BOLOGNA

ACQUISTI

Posch (d, Hoffenheim) risc.

Zirkzee (a, Bayern Monaco) risc.

Moro (c, Dinamo Mosca) risc.

Van Hoojdonk (a, Heerenveen) f.p.

Beukema (d, AZ Alkmaar)

El Azzouzi (c, Saint-Gilloise)

CESSIONI

Medel (c, svincolato) f.c.

Sansone (a, svincolato) f.c.

Kyriakopoulos (d, Sassuolo) f.p.

Cambiaso (d, Juventus) f.p.

Kasius (d, Az Alkmaar)

TRATTATIVE

Lukebakio (a, Hertha Berlino)

Ballo-Touré (d, Milan)

Isaksen (a, Midtjylland)

Gudmundsson (a, Genoa)

Audero (p, Sampdoria)

Doig (d, Verona)

Miranchuk (c, Atalanta)

Kyriakopoulos (d, Sassuolo)

Desplanches (p, Vicenza)

CAGLIARI

ACQUISTI

Di Pardo (d, Juventus) risc.

Sulemana (c, Hellas Verona)

Jankto (c, Getafe)

Scuffet (p, Cluj)

Augello (d, Sampdoria)

CESSIONI

Cragno (p, Monza)

Walukiewicz (d, Empoli)

Marin (c, Empoli)

Barreca (d, Sampdoria)

Bellanova (d, Torino)

TRATTATIVE

Gabbiadini (a, Sampdoria)

Prati (c, Spal)

Marin (c, Empoli)

Augello (d, Sampdoria)

Ferrari (d, Sassuolo)

Bellanova (d, Torino)

Cragno (p, Monza)

Veroli (d, Catanzaro)

Palomino (d, Atalanta)

EMPOLI

ACQUISTI

Luperto (d, Napoli) risc.

Walukiewicz (d, Cagliari) risc.

Caputo (a, Sampdoria) risc.

Grassi (c, Parma)

Marin (c, Cagliari)

La Mantia (a, SPAL) f.p.

Ranocchia (c, Juventus)

Maldini (a, Milan)

Gyasi (a, Spezia)

CESSIONI

Vicario (p, Tottenham)

Asllani (c, Inter)

Bajrami (c, Sassuolo)

Stulac (c, Palermo)

Pjaca (a, Juventus) f.p.

Marin (c, Cagliari) f.p.

Akpa Akpro (c, Lazio) f.p.

Cambiaghi (a, Atalanta) f.p.

Satriano (a, Inter) f.p.

Parisi (d, Fiorentina)

TRATTATIVE

Marchizza (d, Sassuolo)

Caprile (p, Bari)

Carnesecchi (p, Atalanta)

Cancellieri (a, Lazio)

FIORENTINA

ACQUISTI

Sabiri (c, Sampdoria) f.p.

Arthur (c, Juventus)

Parisi (d, Empoli)

CESSIONI

Maleh (c, Lecce)

Zurkowski (c, Spezia)

Venuti (d, svincolato) f.c.

Saponara (a, svincolato) f.c.

TRATTATIVE

Ngonge (a, Verona)

Livakovic (p, Colonia)

Orsolini (a, Bologna)

Lukebakio (a, Herta Berlino)

Berardi (a, Sassuolo)

Gudmundsson (a, Genoa)

Maximiano (p, Lazio)

Hien (d, Verona)

Zaniolo (a, Galatasaray)

Dia (a, Salernitana)

Musso (p, Atalanta)

FROSINONE

ACQUISTI

Mazzitelli (c, Monza) risc.

Ricci (c, Karagumruk) f.p.

Kvernadze (a, FC Kolkheti)

Vettorel (p, Monopoli) f.p.

Harroui (c, Sassuolo)

Marchizzia (d, Sassuolo)

Turati (p, Sassuolo)

Cuni (a, Bayern Monaco)

CESSIONI

Mulattieri (a, Inter)

Cotali (d, svincolato) f.c.

Turati (p, Sassuolo) f.p.

Ravanelli (d, Cremonese) f.p.

Lucioni (d, Lecce) f.p.

Frabotta (d, Juventus) f.p.

Sampirisi (d, Monza) f.p.

Kone (c, Torino) f.p.

Moro (a, Sassuolo) f.p.

Marcianò (p, svincolato) f.c.

Matarese (a, svincolato) f.c.

R. Insigne (a, Palermo)

TRATTATIVE

Johnsen (a, Venezia)

Bonfanti (a, Modena)

Carboni (d, Monza)

Palumbo (c, Ternana)

Papastathopoulos (d, Olympiacos) f.c.

Gabbia (d, Milan)

GENOA

ACQUISTI

Martin (d, svincolato)

Martinez (p, Lipsia) risc.

Puscas (a, Reading) risc.

Dragusin (d, Juventus) risc.

Favilli (a, Ternana) f.p.

Cassata (c, Ternana) f.p.

Besaggio (c, Juventus Under 23) f.p.

Leali (p, Ascoli) f.p.

Puscas (a, Reading) f.p.

Biraschi (d, Fatih Karagumruk) f.p.

CESSIONI

Salcedo (a, Inter) f.p.

Criscito (d, svincolato) f.c.

Haps (d, Venezia) f.p.

Buksa (a, Wsg Tirol)

Sturaro (c, svincolato)

TRATTATIVE

Zanoli (d, Napoli)

Barrios (c, Zenit)

Lirola (d, Olympique Marsiglia)

Corrado (d, Inter)

Miretti (c, Juventus)

Villar (c, Roma)

Laxalt (c, Dinamo Mosca)

Touré (c, Pisa)

Tameze (c, Verona)

Troost-Ekong (d, Watford)

Khlusevich (c, Spartak Mosca)

INTER

ACQUISTI

Thuram (a, M’Gladbach) f.c.

Di Gennaro (p, Gubbio)

Cuadrado (c, Juventus)

Bisseck (d, Aarhus)

Asllani (c, Empoli) risc.

Mulattieri (a, Frosinone)

Sensi (c, Monza) f.p.

Agoumé (c, Troyes) f.p.

Satriano (a, Empoli) f.p.

Fabbian (c, Reggina) f.p.

Lazaro (d, Torino) f.p.

Radu (p, Auxerre) f.p.

Stankovic (p, Volendam) f.p.

Salcedo (a, Genoa) f.p.

Vanheusden (d, AZ Alkmaar) f.p.

Colidio (a, Tigre) f.p.

Acerbi (d, Lazio)

Frattesi (c, Sassuolo)

CESSIONI

Dzeko (a, Fenerbahce) f.c.

Lukaku (a, Chelsea) f.p.

Pinamonti (a, Sassuolo)

Skriniar (d, svincolato) f.c.

Gagliardini (c, svincolato) f.c.

Dalbert (d, svincolato) f.c.

Bellanova (d, Cagliari) f.p.

Pirola (d, Salernitana)

D’Ambrosio (d) f.c.

Brozovic (c, Al-Nassr)

Mulattieri (a, Sassuolo)

V. Carboni (c, Monza)

TRATTATIVE

Lukebakio (a, Hertha Berlino)

Carlos Augusto (d, Monza)

Audero (p, Sampdoria)

Balogun (a, Arsenal)

Samardzic (c, Udinese)

JUVENTUS

ACQUISTI

Milik (a, Marsiglia) risc.

Cambiaso (d, Bologna) f.p.

Lu. Pellegrini (d, Lazio), f.p.

Arthur (c, Liverpool) f.p.

McKennie (c, Leeds) f.p.

Zakaria (c, Chelsea) f.p.

Rovella (c, Monza) f.p.

Frabotta (d, Frosinone) f.p.

Ranocchia (c, Monza) f.p.

Nicolussi Caviglia (c, Juventus) f.p.

Weah (c-a, Lille)

CESSIONI

Di Maria (a, svincolato) f.c.

Cuadrado (d, svincolato) f.c.

Paredes (c, Psg) f.p.

Kulusevski (c, Tottenham)

Dragusin (d, Genoa)

Di Pardo (d, Cagliari)

Ranocchia (c, Empoli)

TRATTATIVE

Holm (d, Spezia)

Kessié (c, Barcellona)

Lukaku (a, Chelsea)

Mazraoui (c, Bayern Monaco)

Nandez (c, Cagliari)

LAZIO

ACQUISTI

Cancellieri (a, Hellas Verona) risc.

Castellanos (a, New York City)

Akpa Akpro (c, Empoli) f.p.

Raul Moro (a, Real Oviedo) f.p.

Jony (c, Gijon) f.p.

Kamenovic (d, Sparta Praga) f.p.

A. Anderson (c, San Paolo) f.p.

CESSIONI

Romero (a, Milan)

Radu (d, svincolato) f.c.

Durmisi (d, svincolato ) f.c.

Pellegrini (d, Juventus) f.p.

Milinkovic-Savic (c, Al-Hilal)

Raul Moro (a, Real Valladolid)

Escalante (c, Cadice)

TRATTATIVE

Zanotti (d, Inter)

Ricci (c, Torino)

Orsolini (a, Bologna)

Veerman (c, Psv)

Paredes (c, Psg)

Dia (a, Salernitana)

Bonazzoli (a, Salernitana)

Audero (p, Sampdoria)

Zaha (a, svincolato)

Kerkez (d, Az Alkmaar)

Marcos Leonardo (a, Santos)

André Silva (a, Lipsia)

Grifo (a, Friburgo)

Politano (a, Napoli)

Zielinski (c, Napoli)

Lu.. Pellegrini (d, Juventus)

LECCE

ACQUISTI

Maleh (c, Fiorentina) risc.

Almqvist (a, Rostov)

Pongracic (d, Wolfsburg) risc.

Venuti (d, Fiorentina) f.c.

Smajlovic (d, Taby FK)

Rafia (c, Pescara)

CESSIONI

Lucioni (d, Palermo)

Umtiti (d, Barcellona) f.p.

Oudin (a, Bordeaux) f.p.

Colombo (a, Milan)

Falcone (p, Sampdoria)

Pongracic (d, Wolsfbsurg) f.p.

TRATTATIVE

Nasti (a, Milan)

Pongracic (d, Wolsfbsurg)

Sepe (p, Salernitana)

MILAN

ACQUISTI

Raveyre (p, svincolato)

Pulisic (a, Chelsea)

Sportiello (p, svincolato)

Colombo (a, Lecce)

Loftus-Cheek (c, Chelsea)

Romero (a, Lazio) f.c.

Jimenez (d, Real Madrid)

Okafor (a, Salisburgo)

CESSIONI

Bakayoko (c, Chelsea) f.p

Brahim Diaz (c, Real Madrid) f.p.

Ibrahimovic (a, svincolato) f.c.

Dest (d, Barcellona), f.p.

Vranckx (c, Wolfsburg) f.p.

Tatarusanu (p, svincolato) f.c.

Maldini (a, Empoli)

TRATTATIVE

Chukwueze (a, Villarreal)

Hjulmand (c, Lecce)

Reijnders (c, Az Alkmaar)

Morata (a, Atletico Madrid)

Musah (c, Valencia)

Isaksen (a, Midtjylland)

Adama Traoré (a, svincolato)

Singo (d, Torino)

Dominguez (c, Bologna)

Cambiaso (d, Juventus)

Danjuma (a, Villarreal)

MONZA

ACQUISTI

Izzo (d, Torino) risc.

Gagliardini (c, Inter) f.c.

Cittadini (d, Atalanta)

Pessina (c, Atalanta) risc.

Petagna (a, Napoli) risc.

Cragno (p, Cagliari) risc.

Pablo Marì (d, Arsenal) risc.

Caprari (a, Hellas Verona) risc.

Sampirisi (d, Frosinone) f.p.

V. Carboni (c, Inter)

CESSIONI

Mazzitelli (c, Frosinone)

Marrone (d, svincolato) f.c.

Marlon (d, Shakhtar Donetsk) f.p.

Rovella (c, Juventus) f.p.

Sensi (c, Inter) f.p.

Ranocchia (c, Juventus) f.p.

Cragno (p, Sassuolo)

TRATTATIVE

Okoli (d, Atalanta)

Ostigard (d, Napoli)

Umtiti (d, Barcellona) f.c.

Soulé (a, Juventus)

Gonzalez (d, Valencia)

Gagliardini (c, svincolato)

NAPOLI

ACQUISTI

Simeone (a, Hellas Verona) risc.

Raspadori (a, Sassuolo) risc.

Zanoli (d, Sampdoria) f.p.

Gollini (p, Atalanta)

CESSIONI

Petagna (a, Monza)

Luperto (d, Empoli)

Gollini (p, Atalanta) f.p.

Ndombele (c, Tottenham) f.p.

Bereszynski (d, Sampdoria) f.p.

Kim (d, Bayern Monaco)

TRATTATIVE

Milenkovic (d, Fiorentina)

Le Normand (d, Real Sociedad)

Beto (a, Udinese)

Hancko (d, Feyenoord)

Orsolini (a, Bologna)

Veiga (c, Celta Vigo)

David (a, Lille)

Caprile (p, Bari)

Kilman (d, Wolverhampton)

Koch (d, Leeds)

Itakura (d, M’gladbach)

Samardzic (c, Udinese)

ROMA

ACQUISTI

Ndicka (d, Eintracht) f.c.

Aouar (c, Lione) f.c.

Perez (c, Celta Vigo) f.p.

VIllar (c, Getafe) f.p.

Shomurodov (a, Spezia) f.p.

Vina (d, Bournemouth) f.p.

Reynolds (d, Westerloo) f.p

Kristensen (d, Leeds)

Llorente (d, Leeds)

CESSIONI

Kluivert (a, Bournemouth)

Tahirovic (c, Ajax)

Wijnaldum (c, Psg) f.p.

Llorente (d, Leeds) f.p.

Camara (c, Olympiakos) f.p.

Coric (c, svincolato) f.c.

Bianda (d, svincolato) f.c.

Volpato (a, Roma)

Missori (d, Roma)

Perez (c, Celta Vigo)

TRATTATIVE

Scamacca (a, West Ham)

Morata (a, Atletico Madrid)

Cakir (p, Trabzonspor)

Llorente (d, Leeds)

Hjulmand (c, Lecce)

Kristensen (d, Leeds)

Van De Beek (c, Manchester United)

Adama Traoré (a, Wolverhampton) f.c.

Renato Sanches (c, Psg)

McTominay (c, Manchester United)

SALERNITANA

ACQUISTI

Dia (a, Villarreal) risc.

Candreva (c, Sampodoria) risc.

Pirola (d, Inter) risc.

CESSIONI

Piatek (a, Hertha) f.p.

Nicolussi Caviglia (c, Juventus) f.p.

Troost-Ekong (d, Watford) f.p.

TRATTATIVE

Sohm (c, Parma)

Cancellieri (a, Lazio)

Zanoli (d, Napoli)

Nzola (a, Spezia)

Hjelde (d, Leeds)

Maldini (a, Milan)

Brescianini (c, Milan)

SASSUOLO

ACQUISTI

Pinamonti (a, Inter) risc.

Mulattieri (a, Inter)

Cragno (p, Monza)

Bajrami (c, Empoli) risc.

Kyriakopoulos (d, Bologna) f.p.

Turati (p, Frosinone) f.p.

Moro (a, Frosinone) f.p.

Volpato (a, Roma)

Missori (d, Roma)

CESSIONI

Traoré (a, Bournemouth)

Raspadori (a, Napoli)

Zortea (d, Atalanta) f.p.

TRATTATIVE

Mulattieri (a, Inter)

Zortea (d, Atalanta)

Gudmundsson (a, Genoa)

Musah (c, Valencia)

Prati (c, Spal)

Vasic (c, Padova)

Carboni (d, Monza)

TORINO

ACQUISTI

Popa (p, Voluntari) f.c.

Ilic (c, Verona) risc.

Kone (c, Frosinone) f.p.

Bellanova (d, Cagliari)

Radonjić (a, Olympique Marsiglia) risc.

Haveri (d, Rimini)

Tameze (c, Hellas Verona)

CESSIONI

Izzo (d, Monza)

Ola Aina (d, svincolato) f.c.

Adopo (c, svincolato) f.c.

Gravillon (d, Reims) f.p.

Vlasic (c, West Ham) f.p.

Miranchuk (c, Atalanta) f.p.

Lazaro (d, Inter) f.p.

TRATTATIVE

Mateta (a, Crystal Palace)

Lukebakio (a, Hertha Berlino)

Praet (c, Leicester)

Vlasic (c, West Ham)

Bellanova (d, Cagliari)

Holm (d, Spezia)

Doig (d, Hellas Verona)

UDINESE

ACQUISTI

Brenner (a, Cincinnati)

Zemura (d, Bournemouth)

Kamara (d, Watford) f.p.

Quina (c, Watford)

Zarraga (c, Atletich Bilbao) f.c.

Camara (c, Huddersfield)

Lucca (a, Pisa)

CESSIONI

Udogie (d, Tottenham) f.p.

Arslan (c, Melbourne City) f.c.

Martins (a, Watford)

Nestorovski (a, svincolato) f.c.

Pereyra (c, svincolato) f.c.

Zeegelar (d, svincolato) f.c.

TRATTATIVE

Baniya (d, Karagumruk)

Bergvall (c, Djurgarden)

HELLASVERONA

ACQUISTI

Duda (c, Colonia) risc.

Saponara (c, Fiorentina) f.c.

Braaf (a, Borussia Dortmund) risc.

Mboula (a, Maiorca)

CESSIONI

Ilic (c, Torino)

Gaich (a, Cska Mosca) f.p.

Verdi (a, Torino) f.p.

Caprari (a, Monza)

Simeone (a, Napoli)

Sulemana (c, Cagliari)

Cetin (d, Ankaragugu)

TRATTATIVE

Khlusevich (c, Spartak Mosca)

Troost-Ekong (d, Watford)

Destro (a, Empoli) f.c

Tavsan (a, Nec)

Bonazzoli (a, Salernitana)

Foto: LaPresse