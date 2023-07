Calciomercato oggi (16 luglio): tutte le trattative, gli acquisti, le cessioni. L’Inter pensa a Balogun per il post Lukaku, Gollini torna al Napoli, Scamacca vuole la Roma

Altra giornata movimentata di calciomercato in Italia. Poche ufficialità, ma tanti abboccamenti. Andiamo a riassumerli.

L’Inter ha ormai chiuso le porte a Romelu Lukaku e cerca un nuovo attaccante. Il favorito sembra essere al momento Folarin Balogun, di proprietà dell’Arsenal ma autore lo scorso anno di 21 reti in Ligue 1 con lo Stade Reims. Poco dietro le candidature di Mehdi Taremi del Porto e Alvaro Morata dell’Atletico Madrid.

Rimanendo su Lukaku, il calciatore ha su di sé la Juventus, ma i colori bianconeri potranno investire su di lui soltanto all’addio di Dusan Vlahovic, che ha su di sé l’interesse del Paris Saint-Germain. Ma senza la cessione del serbo, che garantirebbe almeno 80 milioni, non ci si muoverebbe verso il Chelsea.

Il Napoli ha ufficializzato il ritorno in prestito con diritto di riscatto per Pierluigi Gollini: dopo i fruttuosi sei mesi scorsi, la società di Aurelio De Laurentiis ha optato per confermare l’ex Atalanta, che rappresenta una ottima assicurazione alle spalle di Alex Meret. Intanto gli azzurri hanno deciso di puntare su Lazar Samardzic nel caso di addio di Piotr Zielinski. Secondo la Gazzetta dello Sport, nella trattativa potrebbe rientrare anche Gianluca Gaetano.

La Roma è alla ricerca di una punta visto l’infortunio di Tammy Abraham. Il giocatore ha voglia di tornare in Italia e anche il West Ham potrebbe anche accontentarsi di una cifra minore rispetto ai 36 milioni previsti negli scorsi giorni dopo la cessione di Declan Rice all’Arsenal.

Il Milan continua a rifarsi il centrocampo, quasi chiusa la trattativa con l’olandese Tijjani Reijnders dell’AZ Alkmaar e ora si vuole tornare su Yunus Musah del Valencia. Dopo il primo abboccamento di 13 milioni e 4 di bonus, prima accettata e poi rifiutata dagli spagnoli, ci si risiede sul tavolo delle trattative per il giocatore nato a Castelfranco Veneto.

Fiorentina che continua a palesare il suo gradimento per Boulaye Dia. Il centravanti della Salernitana ha una clausola rescissoria di 25 milioni, ma i viola punteranno su di lui soltanto in caso di cessione di uno tra Luka Jovic ed Arthur Cabral.

Tutti su Josh Doig. L’esterno sinistro del Verona interessa a tante squadre in Italia, con Sassuolo, Torino e Lazio fortemente interessate. Ma sullo scozzese ora c’è anche il Wolfsburg, che avrebbe pensato a lui nel caso in cui non si concretizzasse la pista che porta a Robin Gosens.

Tornando in casa Torino, la squadra di Juric vuole riportare in granata Nikola Vlasic. Al momento la società di Cairo offre 10 milioni, il West Ham ne vorrebbero 13, si può lavorare ancora.

Foto: LaPresse