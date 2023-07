Calciomercato oggi (10 luglio): tutte le trattative, gli acquisti, le cessioni. Pogba e l’araba tentazione

Oggi si è tratto di una lunghissima giornata di calciomercato: la sessione è arrivata al suo nono giorno ufficiale e non sono mancate tante trattative. Partiamo subito dalla Juventus e il caso Pogba. Il giocatore francese è in Medio Oriente e da diverse settimane i club sauditi starebbero provando a convincerlo a lasciare la Vecchia Signora. Si parla addirittura di un’offerta da 100 milioni di euro più bonus per tra anni di contratto con l’Al Ittihad. In data odierna, in ogni caso, è tornato a Torino per iniziare ufficialmente la stagione in bianconero. Da capire se la dirigenza bianconera vorrà risparmiare o meno sul suo ingaggio.

In casa Inter invece, si è iniziato a fare sul serio per quanto riguarda l’affare Lukaku. Il belga vuole solamente i nerazzurri e avrebbe anche rifiutato qualsiasi ipotesi araba o addirittura la Juventus. Per quanto riguarda la circa richiesta dal Chelsea si parla di 45 milioni. La dirigenza della Beneamata vorrebbe non spingersi oltre i 35 milioni di euro e quindi abbassare di circa 10 milioni (bonus inclusi), la cifra richiesta dai Blues. Passiamo poi ad André Onana. oramai sempre più vicino al Manchester United. Questa sarà la settimana cruciale per portarlo tra le file dei Red Devils e tra mercoledì e giovedì l’affare si potrebbe chiudere. Nel frattempo oggi è arrivato in Italia Bisseck che si è detto felicissimo di indossare la maglia nerazzurra.

Diamo un’occhiata poi alla Fiorentina. Il club del patron Commisso sarebbe vicinissimo a chiudere per Fabiano Parisi è sempre più vicino a vestire a maglia della Fiorentina. Si parla oramai di affare fatto e manca solo l’ufficialità. Le cifre? L’Empoli e la Viola avrebbero concordato 10 milioni di euro più uno di bonus. Gli azzurri toscani invece, hanno ufficializzato l’arrivo di Daniel Maldini: prestito con con diritto di riscatto in favore dell’Empoli e controriscatto per il Milan

Rimaniamo sul Naviglio e sponda rossonera perché Pulisic è vicinissimo a vestire la maglia del Milan. In settimana arriverà in Italia e svolgerà le visite mediche per poi firmare il contratto. Non ci sono dettagli precisi sulle cifre ma il contratto dovrebbe essere fino al 30 giugno 2027. In uscita invece va riconfermato l’interesse da parte del Bologna nei confronti di Junior Messias: il Milan al momento chiede 10 milioni.

Il Torino poi spinge per Nikola Vlasic. c’è ancora distanza tra la dirigenza granata e quella del West Ham, proprietaria del cartellino. Gli inglesi non valuteranno offerte inferiori ai 13 milioni di euro. Umtiti piace al Monza mentre Scuffet andrà a rinforzare la rosa del Cagliari. Il Genoa infine proverà a portare in rossoblù Zanoli in uscita dal Napoli.

Foto: LaPresse