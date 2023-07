Calciomercato Juventus: le prime cessioni e gli ultimi acquisti. Come può cambiare la squadra

Appena tre giorni fa, per l’esattezza sabato 1°luglio, è iniziata ufficialmente la sessione estiva del calciomercato. Tantissimi i club coinvolti in questo enorme calderone fatto di voci e trattative e, tra questi, spicca anche un nome in particolare: quello della Juventus. La Vecchia Signora, durante l’ultima annata da poco conclusa, ha vissuto una delle stagioni più complicate della propria esistenza, sino ad arrivare a subire una severa penalizzazione di 10 punti che l’ha di fatto risucchiata al 7° posto nella classifica della Serie A 2022/2023. Un duro colpo che ha scoraggiato e non poco Massimiliano Allegri e i suoi uomini.

Insomma, dopo un anno del genere (e le udienze non sono ancora terminate), la voglia di ripartire è tanta da quelle parti in Piemonte. A essere presenti sono la volontà di rafforzare l’organico e allo stesso tempo il voler smussare la rosa: partiamo però dal mercato in entrata. Il 1° luglio è ufficialmente diventato un giocatore della Juventus Timothy Weah. Figlio dell’ex giocatore del Milan, Weah dalla prossima stagione vestirà la maglia bianconera: affare da circa 11 milioni e mezzo andato in porto.

Anche Milik giocherà nuovamente per la Juve il prossimo anno. In uscita, rilevanti, gli addi di Di Maria (svincolato), Cuadrado (svincolato e rimpiazzato da Weah molto probabilmente), o ancora Paredes ritornato al PSG e Kulusevski al Tottenham. Non mancano, inoltre, le trattative e i tanti nomi che ingolosiscono la Juventus: si pensi a Milinkovic-Savic della Lazio, piuttosto che all’ex Atalanta Castagne, da tempo in forza al Leicester.

Con la permanenza di Rabiot e Pogba, l’undici di Massimiliano Allegri sarebbe composto da Szczesny in porta, Bremer, Gatti e Danilo in difesa. Poi a centrocampo Locatelli con in avanti Weah, Pogba, Rabiot e Chiesa. Tandem d’attacco? Vlahovic-Milik. Occhio però, perché la sessione di calciomercato è appena iniziata

Foto: LaPresse