Calciomercato, i grandi colpi della settimana: come sono cambiate le squadre di Serie A

Il calciomercato italiano continua a muoversi a piccoli passi. Le squadre italiane sono a caccia di occasioni per poter potenziare le proprie squadre; poche le ufficialità dell’ultima settimana, tanti gli spifferi, ma andiamo ad imbastire una sorta di podio dei colpi più importanti di questi ultimi sette giorni.

Il Milan resta la squadra più attiva di questa sessione. L’arrivo di Samuel Chukwueze permette all’attacco rossonero di aggiungere ancora più brio alla manovra, concedendo il perfetto alter ego a Rafael Leao sulla sinistra. I rossoneri hanno così completato un restyling di gran livello nella fase offensiva.

Sempre in ambito ali, alza più di un sopracciglio l’arrivo di El Bilal Touré all’Atalanta. Il calciatore maliano viene da una discreta annata all’Almeria, con 7 reti in 21 presenze, e con la sua velocità può andare a nozze con il gioco ipercinetico della squadra di Gian Piero Gasperini, prendendo il posto del mai convincente Jeremie Boga.

In questo marasma, perso un po’ l’approdo di Elia Caprile all’Empoli. Lo scorso anno miglior portiere della Serie B al Bari, ha tutte le capacità per poter raccogliere il testimone di Guglielmo Vicario in Toscana. Poi è in prestito dal Napoli, che lo mette subito alla prova in massima serie, e se le promesse verranno mantenute, gli azzurri potrebbero ritrovarsi un grande estremo difensore in casa.

Foto: LaPresse