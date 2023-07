Calciomercato centrocampisti: quali sono i colpi più interessanti? Gli spostamenti che fanno la differenza

Come spesso capita, è il centrocampo a decidere una partita. Un reparto che oltre ai 90 minuti può fare la differenza a livello complessivo in un intero campionato. I giocatori più ambiti (dopo i bomber, ovviamente) albergano proprio in questa zona di campo e, anche nel calciomercato 2023-2024, risultano i pezzi più pregiati a livello italiano e globale.

L’Arabia Saudita, per esempio, si è accaparrata elementi di grandissima importanza come Milinkovic-Savic o Brozovic, mentre il colpo a sensazione di questo primo scorcio di mercato estivo non può che essere considerato Tonali che si è imbarcato in direzione Newcastle per aprire la sua nuova avventura in Premier League. Partenze eccellenti, a cui vanno aggiunti i campioni del mondo Di Maria e Paredes, che vedono un abbassamento notevole del livello. Partenze eccellenti, ma anche qualche arrivo? Andiamo a scoprire nel dettaglio quali sono stati i movimenti più importanti a livello di centrocampo nelle 20 squadre che prenderanno parte alla prossima Serie A.

Iniziamo dall’Atalanta. Gli orobici hanno inserito in rosa Adopo dal Torino per dare muscoli alla mediana, mentre sugli esterni attenzione a Kolasinac ex Marsiglia. Passando al Bologna, va segnalato il riscatto di Moro, pedina fondamentale del centrocampo di Thiago Motta, mentre il Cagliari ha riportato in Italia l’ex sampdoriano Jankto, nell’ultimo anno al Getafe. L’Empoli ha aggiunto due elementi alla propria rosa. Grassi dal Parma e Marin dal Cagliari, mentre la Fiorentina ha riabbracciato Sabiri dopo il prestito alla Sampdoria. Tante novità anche al Frosinone con Harroui dal Sassuolo, Brescianini dalle giovanili del Milan e Mazzitelli dal Monza. Il Genoa, invece, ha visto diversi ritorni: Cassata dalla Ternana, Galdames dalla Cremonese e Besaggio dalla Juve Next Gen.

Per il momento abbiamo nominato pochi nomi davvero di spicco. Per trovare il primo grande colpo del centrocampo di questo calciomercato 2023-2024 dobbiamo raggiungere l’Inter con Frattesi. L’ex Sassuolo, ovviamente, è l’elemento di spicco di questa sessione. La Juventus ha riabbracciato diversi elementi che erano in prestito nell’ultima stagione, con il solo Rovella che, dopo un anno al Monza, potrebbe rimanere in pianta stabile nella linea metodista di mister Allegri. Anche in casa Lazio sono tornati diversi prestiti come Akpa Akpro, Jony e Anderson, il Lecce ha riscattato Maleh dalla Fiorentina, mentre è il Milan che sta lavorando alacremente sul proprio centrocampo. Dopo l’addio di Tonali e il lungo stop di Bennacer, i rossoneri hanno inserito Loftus-Cheek dal Chelsea per aggiungere solidità al reparto e, assieme a lui, anche l’olandese Reijnders dell’Az Alkmaar. Due arrivi che cambieranno il volto del centrocampo di mister Pioli.

Non è stato a guardare il Monza. I brianzoli, infatti, si sono accaparrati Gagliardini dopo che si era svincolato dall’Inter, quindi attenzione al prestito di Carboni dall’Inter, un jolly interessante. Anche la Roma ha visto una novità importante in mediana, ovvero l’arrivo di Aouar dal Lione, a fine contratto. Un giocatore che, fino a un paio di anni fa era additato come una stella in divenire e che, invece, si è un po’ perso. Ce la farà Josè Mourinho a farlo nuovamente brillare? Conferma importante per la Salernitana, ovvero il riscatto di Candreva, mentre il Sassuolo ha fatto lo stesso con Bajrami. Il Torino ha confermato Ilic, pedina fondamentale del proprio reparto, mentre l’Udinese ha inserito diverse novità. Camara dall’Hudersfield Town, Quina dal Watford e Zarraga dal Bilbao.

Foto: LaPresse