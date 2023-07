Calcio in tv oggi (sabato 22 luglio): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Anche questo 22 luglio sarà strapieno di calcio. Ha preso il via due giorni fa il Mondiale femminile tra Australia e Nuova Zelanda, previste per oggi quattro partite in cui spicca, alle tre del mattino, il debutto degli Stati Uniti, favorite della competizione, che se la vedranno con il Vietnam per la prima partita del girone E.

Momento anche di amichevoli. Tante le squadre di serie A impegnate, ben otto; spicca l’impegno dell’Atalanta a Clusone contro gli svizzeri del Locarno, mentre il Torino sarà impegnato con il Feralpisalò. In notturna invece la sfida di lusso tra Arsenal e Manchester United.

In Sudamerica è invece tempo di partite ufficiali. Si gioca sia in Brasile che in Argentina per i rispettivi campionati; i match tra San Lorenzo ed Argentinos Juniors, Flamenco ed America e Palmeiras e Fortaleza andranno in onda in streaming su MolaTv.

CALCIO IN TV OGGI 22 LUGLIO

3.00 USA-Vietnam – Mondiali femminili – streaming su Fifa+

9.00 Zambia-Giappone – Mondiali femminili – streaming su Fifa+

11.00 Nizza-Montpellier – amichevole – nessuna copertura tv o streaming

11.30 Inghilterra-Haiti – Mondiali femminili – streaming su Fifa+

13.00 Hoffenheim-Feyenoord – amichevole – nessuna copertura tv o streaming

13.30 Anderlecht-Ajax – amichevole – nessuna copertura tv o streaming

14.00 Danimarca-Cina – Mondiali femminili – streaming su Fifa+

14.00 Hannover-Villarreal – amichevole – nessuna copertura tv o streaming

14.00 Wolfsburg-Friburgo – amichevole – nessuna copertura tv o streaming

15.00 Rostock-Siviglia – amichevole – nessuna copertura tv o streaming

15.00 Augsburg-PSV – amichevole – nessuna copertura tv o streaming

15.00 Middlesbrough-Betis Siviglia – amichevole – nessuna copertura tv o streaming

16.00 Lens-Dijon – amichevole – nessuna copertura tv o streaming

16.00 Rangers Glasgow-Amburgo – amichevole – nessuna copertura tv o streaming

16.30 Monza-Giana Erminio – amichevole – diretta tv su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 251, streaming su NOW e Sky Go

17.00 Atalanta-Locarno – amichevole – nessuna copertura tv o streaming

17.00 Feralpisalò-Torino – amichevole – nessuna copertura tv o streaming

17.00 Genoa-Venezia – amichevole – streaming su DAZN

17.00 Leeds-Monaco – amichevole – nessuna copertura tv o streaming

17.00 Udinese-Pafos – amichevole – nessuna copertura tv o streaming

17.00 Frosinone-ASD Equipe Lazio – amichevole – nessuna copertura tv o streaming

17.30 Lecce-Rovereto – amichevole – nessuna copertura tv o streaming

18.00 Bologna-Palermo – amichevole – nessuna copertura tv o streaming

20.30 San Lorenzo-Argentinos Juniors – Liga Argentina – streaming su MolaTv

21.00 Flamengo-America MG – Serie A brasiliana – streaming su MolaTv

21.00 Palmeiras-Fortaleza – Serie A brasiliana – streaming su MolaTv

23.00 Estudiantes-Belgrano – Liga Argentina – nessuna copertura tv o streaming

23.00 Arsenal-Manchester United – amichevole – nessuna copertura tv o streaming

23.30 Bahia-Corinthians – Serie A brasiliana – nessuna copertura tv o streaming

23.30 Cuiabà-San Paolo – Serie A brasiliana – nessuna copertura tv o streaming

Foto: LaPresse