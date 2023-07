Calcio in tv oggi (sabato 15 luglio): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Siamo in piena estate, ci troviamo a sabato 15 luglio, ma anche oggi il calcio non si fermerà. In attesa della Finale degli Europei Under 19 che vedrà coinvolta la nostra Nazionale italiana guidata dal ct Alberto Bollini (LEGGI QUI), in data odierna, ad attirare l’attenzione ci saranno diverse sfide amichevoli che vedranno coinvolte differenti squadre di Serie A. Manca infatti sempre meno all’avvio della stagione 2023/2024 e le venti formazioni hanno iniziato da pochissimi i ritiri.

Pronte per prepararsi in vista della prossima annata, alcune squadre della Penisola quest’oggi, scenderanno in campo per i primi test amichevoli necessari per spingere maggiormente sull’acceleratore. Partiamo subito dalla partita delle ore 10.30, quella che, a Trigoria, vedrà coinvolte la Roma di José Mourinho e il Boreale, squadra che milita nel campionato di Promozione del Lazio.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Passiamo poi alla seconda gara di giornata. A partire dalle ore 17.00, il Monza di Raffaele Palladino all’interno del Campo sportivo di Temu’ affronterà la Nuova Camunia. Dalle 17.30 invece, avremo diverse gare sempre con squadre di A coinvolte. Il Frosinone battaglierà con la Rappresentativa del Città di Mondragone nello Stadio “Capo i Prati” di Fiuggi. Allo stesso orario, il neopromosso Genoa di Alberto Gilardino, se la vedrà con il Fassa Calcio, squadra che prende parte al campionato di Prima Categoria. Infine, il Sassuolo, si scontrerà con il Real Vicenza. Ma ecco di seguito l’elenco delle partite odierne.

ELENCO CALCIO IN TV OGGI (15 LUGLIO)

Ore 10.30 – Roma-Boreale – Trigoria – Non sono previste dirette tv o streaming.

Ore 17.00 – Monza-Nuova Camunia – Campo sportivo di Temu’ – Non sono previste dirette tv o streaming.

Ore 17.30 – Frosinone-Rappr. Città di Mondragone – Stadio “Capo i Prati” Fiuggi – Non sono previste dirette tv o streaming.

Ore 17.30 – Genoa-Fassa Calcio – Moena – Diretta streaming su DAZN.

Ore 17.30 – Sassuolo-Real Vicenza – Vipiteno – – Non sono previste dirette tv o streaming.

Ore 19.00 – Fiorentina-Fiorentina Primavera – Viola Park – Non sono previste dirette tv o streaming.

Foto: LaPresse