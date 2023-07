Calcio in tv oggi (mercoledì 12 luglio): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Tornano in campo le squadre di club per le prime partite ufficiali della stagione 2023/2024 in Europa. Ieri pomeriggio ha ufficialmente preso il via la Champions League con dieci partite di qualificazione, quest’oggi altre cinque valide per il primo turno di qualificazione.

Tra le partite più interessante c’è quella dello Sheriff Tiraspol, due anni fa capace di arrivare fino alla fase a gironi e di sconfiggere addirittura il Real Madrid poi campione d’Europa. Per i moldavi l’avventura inizierà in casa con i rumeni del Farul Costanza.

Oltre alle cinque partite previste di Champions League, anche due sfide valide per la qualificazione al turno successivo di Conference League, tutte senza copertura televisiva.

CALCIO IN TV OGGI 12 LUGLIO

0.00 Colo-Colo-America – Copa Sudamericana – Streaming su MolaTv

2.00 Barcelona SC-Estudiantes – Copa Sudamericana – Streaming su MolaTv

2.30 Corinthians-Universitario – Copa Sudamericana – Streaming su MolaTv

16.00 Astana-Dinamo Tbilisi – Primo turno qualificazione Champions League – nessuna copertura tv o streaming

18.00 HJK-Larne FC – Primo turno qualificazione Champions League – nessuna copertura tv o streaming

19.00 Hacken-TNS – Primo turno qualificazione Champions League – nessuna copertura tv o streaming

19.30 Farul Costanza-Sheriff – Primo turno qualificazione Champions League – nessuna copertura tv o streaming

19.30 Dudelange-St. Patrick’s – Primo turno qualificazione Conference League – nessuna copertura tv o streaming

20.00 B36 Torshavn-Paide – Primo turno qualificazione Conference League – nessuna copertura tv o streaming

20.30 Slovan Bratislava-Hesperange – Primo turno qualificazione Champions League – nessuna copertura tv o streaming

Foto: LaPresse