Calcio in tv oggi (domenica 16 luglio): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

In piena estate, il calcio, non si ferma. Anche oggi domenica 16 luglio il seguitissimo sport arricchirà il palinsesto televisivo con gare interessantissime. Non a caso ci troviamo nel periodi dei ritiri per quanto riguarda le formazioni di Serie A, che coincide automaticamente con l’organizzazione di gare amichevole. E dunque cominciamo a vedere da vicino le sfide odierne. A partire dalle 17.00, le amichevoli vedranno coinvolte ben tre società italiane. Ma a rubare l’attenzione è l’Italia Under 19 di Alberto Bollini che, alle 21.00, giocherà la Finale degli Europei di categoria contro il Portogallo. Ora passiamo ai club di massima serie.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini giocherà contro la Rappresentativa Città di Clusone. Un’occasione di fondamentale importanza per iniziare a mettere minuti nelle gambe. La stessa opportunità e allo stesso orario, ce l’avranno anche il Bologna che se la vedrà con il Rio Pusteria e anche il Verona, che sfiderà l’US Primiero. Alle 18.00, per concludere il capitolo squadre di Serie A, la Lazio scenderà in campo con l’Auronzo di Cadore.

Ci spostiamo adesso di continente e passiamo al Sud America: con precisione in Argentina. Il Belgrano accoglierà il San Lorenzo nel 25esimo turno della massima serie argentina. Alle 21.30 Gimnasia y Esgrima giocherà contro il Boca Juniors. Salto, infine, in Brasile. Il Fluminense si scontrerà con il Flamengo e, in chiusura e alle ore 23.30 italiane, l’Internacional battaglierà con il Palmeiras. Ecco di seguito l’elenco del calcio in tv oggi.

ELENCO CALCIO IN TV OGGI (16 LUGLIO)

Ore 17.00 – Atalanta-Rappresentativa Città di Clusone – Amichevole – Nessuna diretta tv o streaming.

Ore 17.00 – Bologna-Rio Pusteria – Amichevole – Diretta streaming su pagine ufficiali Youtube e Facebook del Bologna.

Ore 17.00 – Verona-US Primiero – Amichevole – Diretta streaming su pagina Facebook ufficiale del Verona.

Ore 18.00 – Lazio-Auronzo di Cadore – Amichevole – Diretta tv su Lazio Style Channel (canale 233 del satellite). Diretta streaming su Sky Go.

Ore 18.00 – Udinese-Rappresentativa Carnica – Diretta su TV 12.

Ore 19.00 – Belgrano-San Lorenzo – 25esimo turno Liga Profesional – Diretta su MOLA, App Sportitalia, One Football.

Ore 21.00 – Portogallo-Italia – Finale Europei Under 19 – Diretta tv su Rai 3. Diretta streaming su Rai Play, UEFA.tv. Diretta live testuale su OA Sport.

Ore 21.00 – Fluminense-Flamengo – 15esimo turno Brasileiro Série A – Diretta su MOLA, One Football.

Ore 21.30 – Gimnasia y Esgrima-Boca Juniors – 25esimo turno Liga Profesional – Diretta su MOLA, App Sportitalia, One Football.

Ore 23.30 – Internacional-Palmeiras – 15esimo turno Brasileiro Série A – Diretta su MOLA, One Football.

Foto: LaPresse