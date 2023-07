Calcio femminile, vittorie di Stati Uniti, Inghilterra, Giappone e di Inghilterra all’esordio nei Mondiali 2023

Nuova giornata dei Mondiali di calcio femminile 2023 che va in archivio e si può affermare in maniera piuttosto perentoria che le sorprese non ci siano state. L’esordio delle campionessa in carica degli Stati Uniti era morbido, visto l’incrocio con il Vietnam nel match valido per il Gruppo E.

Le americane si sono imposte grazie a una doppietta di Sophia Smith al 14′ e nei minuti di recupero della prima frazione. La realizzazione di Lindsey Horan al 77′ ha mandato il tutto in ghiaccio, in un confronto nel quale ad Auckland (Nuova Zelanda) Alex Morgan ha fallito anche un calcio di rigore al 43′.

Hanno risposto presente le squadre favorite del Gruppo D. L’Inghilterra, n.1 del Vecchio Continente, non ha incantato, ma è bastato il penalty trasformato da Georgia Stanway al 29′ contro Haiti a Brisbane (Australia). Stessa storia, stesso mare per le danesi, uscite vittoriose 1-0 contro la Cina per la rete di Amalie Vangsgaard al 90′ a Perth (Australia).

A completare il tutto è stato il Giappone che, nel Gruppo C, ha risposto al successo di ieri della Spagna (3-0 contro Costa Rica), imponendosi a Hamilton (Nuova Zelanda) con un perentorio 5-0 contro lo Zambia. La doppietta di Hinata Miyazawa al 43′ e al 62′ e le segnature di Tanaka al 55′, Endo al 71′ e di Ueki su rigore nell’extra time della seconda frazione hanno reso ricco il computo realizzativo della compagine del Sol Levante. Da segnalare nei minuti finali l’espulsione di Catherine Musonda tra le fila della selezione africana.

