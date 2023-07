Calcio femminile, vittorie di Australia e Nuova Zelanda nella prima giornata dei Mondiali 2023

Primo giorno di scuola di questi Mondiali 2023 di calcio femminile. Nell’edizione in cui Nuova Zelanda e Australia ospitano la fase finale della rassegna iridata, assisteremo a un torneo decisamente interessante, con l’Italia inserita nel Gruppo G con Svezia, Sudafrica e Argentina.

Il format della competizione prevede otto gironi da quattro squadre e le migliori due compagini di ciascuno raggruppamento avranno accesso agli ottavi di finale, che daranno il via alla fase a eliminazione diretta della competizione. L’Italia nel 2019, in Francia, seppe spingersi fino ai quarti di finale e replicare quel traguardo non sarà assolutamente facile.

E’ spettato quindi alle due selezioni di casa dare il via alle danze. All’Eden Park di Auckland, le neozelandesi hanno affrontato la Norvegia nel primo incontro del Gruppo A e hanno messo sul campo un piano di gioco molto più completo della compagine scandinava. La vittoria, per effetto del gol di Hannah Wilkinson al 48′, è stata assolutamente meritata, mentre deludente la prova di Ada Hegerberg e compagne.

Missione compiuta anche per l’Australia che ha battuto al Sydney Football Stadium l’Irlanda. A decidere la sfida è stata la marcatura al 52′ su calcio di rigore della giocatrice dell’Arsenal, Stephanie Catley. Una partita intensa nella quale le aussie sono state premiate con i primi tre punti della loro avventura iridata.

Foto: LaPresse