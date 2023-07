Calcio femminile, Mondiali 2023: Svizzera e Norvegia agli ottavi, la Colombia sorprende la Germania

Si chiude il secondo turno ed inizia la terza ed ultima giornata della fase a gironi ai Mondiali 2023 di calcio femminile: nel Gruppo H la Colombia batte a sorpresa la Germania, mentre nel Gruppo A si qualificano per gli ottavi di finale Svizzera e Norvegia.

Si chiude la seconda giornata nel Girone H: la Colombia vince a sorpresa lo scontro diretto contro la Germania per 2-1 ed ipoteca il primo posto. Vantaggio delle sudamericane al 52′ con Caicedo, poi nel finale succede di tutto: al minuto 89 pareggiano le teutoniche su rigore con Popp, ma nel settimo minuto di recupero le colombiane centrano il successo con il gol di Vanegas. Nello stesso raggruppamento il Marocco vince per 1-0 contro la Corea del Sud: i primi 3 punti delle africane arrivano grazie al gol di Jraidi al 6′. Asiatiche ferme a quota zero.

Il Girone A è il primo a completare il proprio programma: lo 0-0 tra Svizzera e Nuova Zelanda consegna il primo posto alle elvetiche a quota 5 ed elimina le neozelandesi, terza a quota 4, condannate dalla peggior differenza reti rispetto alla Norvegia, che batte per 6-0 le Filippine e passa il turno come seconda del raggruppamento. La qualificazione delle nordiche passa per la tripletta di Haug, mattatrice della sfida.

Foto: LaPresse