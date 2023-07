Calcio femminile, l’Italia si qualifica agli ottavi dei Mondiali se…Tutte le combinazioni

L’Italia è stata sconfitta dalla Svezia con un sonoro 5-0 ai Mondiali 2023 di calcio femminile. La nostra Nazionale ha retto l’onda d’urto della squadra numero 3 del ranking FIFA per i primi 40 minuti, salvo crollare all’improvviso: tre gol nel finale del primo tempo hanno tagliato le gambe alle azzurre, che poi nella ripresa non sono riuscite a reagire e hanno subito altre due reti. Un cappotto di dimensioni importanti, dopo aver battuto l’Argentina per 1-0 nel match d’esordio.

Le ragazze della CT Milena Bertolini sono comunque ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale, ma per raggiungere la fase a eliminazione diretta ci sarà bisogno di una grande prestazione nella partita finale contro il Sudafrica. L’Italia supererà il turno in caso di vittoria contro le africane, mentre sarà eliminata dalla rassegna iridata se dovesse perdere quella sfida.

In caso di pareggio, invece, bisognerà guardare il risultato di Svezia-Argentina: la nostra Nazionale si qualificherà agli ottavi di finale soltanto se le sudamericane non batteranno le scandinave, già certe del passaggio del turno e ormai prossime a garantirsi anche il primo posto nel raggruppamento. Di seguito il quadro dettagliato di tutte le combinazioni: l’Italia si qualifica agli ottavi di finale dei Mondiali 2023 di calcio femminile se…

L’ITALIA SI QUALIFICA AGLI OTTAVI DI FINALE DEI MONDIALI SE… LE COMBINAZIONI

L’Italia batte il Sudafrica (con qualsiasi risultato).

L’Italia pareggia contro il Sudafrica e l’Argentina non batte la Svezia.

Foto: Lapresse