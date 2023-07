Calcio femminile, Mondiali 2023: Francia e Giamaica vincono di misura, cinquina della Svezia all’Italia

Oggi si sono disputati altri tre match validi per il secondo turno della fase a gironi dei Mondiali 2023 di calcio femminile: nel Gruppo G larga vittoria della Svezia sull’Italia, nel Gruppo F successi di misura per Francia e Giamaica, rispettivamente contro Brasile e Panama.

Nel primo incontro di giornata, valido per il Gruppo G, la Svezia strapazza per 5-0 l’Italia. Sul finire della prima frazione le svedesi spaccano la partita: reti di Ilestedt al 39′, di Rolfo al 44′ e di Blackstenius nel recupero. Match chiuso, nella ripresa arrotondano lo score Ilestedt al 50′ per la personale doppietta, e Blomqvist a tempo ampiamente scaduto per il definitivo 5-0. Svezia prima a quota 6, Italia ancora seconda da sola con 3 punti.

Nel Gruppo F la Francia piega il Brasile per 2-1 e va in testa al girone con 4 punti, mentre le sudamericane scivolano al terzo posto a quota 3. Apre le danze per le transalpine la marcatura di Le Sommer al 17′, ma le brasiliane nella ripresa pareggiano momentaneamente con Debinha al 58′. Nella fase conclusiva del match la Francia porta a casa il bottino pieno grazie alla marcatura decisiva di Renard al minuto 83, che vale il 2-1 finale.

Nel medesimo raggruppamento continua la favola della Giamaica, che dopo aver tenuto testa alla Francia, supera di misura Panama per 1-0, eliminando le centramericane ed affiancano le transalpine in vetta a quota 4, pur con un minor numero di gol fatti. A decidere la sfida che permette alle “Reggae Girlz” di guardare al decisivo e proibitivo incontro col Brasile con la possibilità di pareggiare per passare il turno è la rete di Swaby al 56′.

Foto: LaPresse