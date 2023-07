Volley, l’Italia surclassa Cina Taipei alle Universiadi: gran debutto per Recine e Sala

L’Italia ha iniziato con una bella vittoria la propria avventura nel torneo di volley maschile alle Universiadi 2023, manifestazione multisportiva riservata ad atleti iscritti agli Atenei di tutto il mondo. La nostra Nazionale ha surclassato la poco quotata Cina Taipei con un secco 3-0 (25-15; 25-13; 25-16), portandosi così al comando del gruppo D insieme alla Germania, capace di liquidare il Brasile con il massimo scarto.

Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Lorenzo Sala (17 punti, 4 ace) e dello schiacciatore Francesco Recine (14 punti con 3 ace per il capitano) sotto la regia di Paolo Porro. In luce anche l’altro martello Giulio Magalini (9 punti), bene i centrali Lorenzo Cortesia (8 punti) e Marco Vitelli (7 punti, 3 muri), buon lavoro del libero Damiano Catania. L’Italia tornerà in campo lunedì 31 luglio per affrontare la Germania nello scontro diretto al vertice. Le prime due classificate di ogni raggruppamento si qualificano ai quarti di finale.

Foto: FIVB