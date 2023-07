Calcio femminile, Mondiali 2023: 2-2 tra Argentina e Sudafrica nel girone dell’Italia, vincono Inghilterra e Cina

Si è conclusa poco fa un’altra giornata ai Mondiali 2023 di calcio femminile che si stanno svolgendo in Australia e Nuova Zelanda. Quest’oggi si sono disputate altre tre partite valide per la seconda giornata della fase a gironi e lo spettacolo non è di certo mancato.

È terminata con un pareggio per 2-2 la partita del Gruppo G (quello dell’Italia) tra Argentina e Sudafrica. Al Forsyth Barr Stadium di Dunedin (Nuova Zelanda), la squadra africana è andata un po’ a sorpresa avanti di due gol grazie ai timbri di Linda Motlhalo (30′) e Thembi Kgatlana (66′), ma poi la compagine sudamericana ha reagito ed è riuscita a pareggiare i conti con le reti di Sophia Braun e Romina Nunez tra il 74′ ed il 79′. Questo 2-2 è una buonissima notizia per l’Italia, visto che dopo due incontri Sudafrica e Argentina hanno soltanto un punto ed ora le azzurre, attualmente a quota 3 dopo una partita come la Svezia (avversaria di domani), hanno dunque più opzioni per strappare il pass per gli ottavi.

Vittoria importante dell’Inghilterra, che ha battuto la Danimarca per 1-0. A decidere la partita al Sydney Football Stadium di Sydney (Australia) ci ha pensato Lauren James, con una rete al 6′. Con questo successo le inglesi sono salite a 6 punti nel Girone D e sono ora vicine al passaggio del turno.

Infine, nell’ultima partita di giornata, che si è disputata al Coopers Stadium di Adelaide (Australia), è arrivato il successo di misura della Cina. Nonostante l’inferiorità numerica dal 29′ in poi per via dell’espulsione di Rui Zhang, le ragazze di Shui Qingxia sono riuscite a sconfiggere Haiti con la rete su rigore di Shang Wang al 73′. Grazie a questa affermazione la squadra asiatica ha raggiunto a quota 3 punti la Danimarca nel Gruppo D ed ora potrà giocarsi la qualificazione agli ottavi nell’ultima giornata della fase a gironi. Dall’altra parte, invece, a causa di questo ko, la compagine allenata da Delepine è rimasta ferma a zero ed è dunque ad un passo dall’eliminazione.

