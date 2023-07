Calcio femminile, Milena Bertolini: “Girelli capitana, ci abituiamo alle quattro stagioni. E le giovani…”

L’Italia prosegue i propri allenamenti ad Auckland (Nuova Zelanda) in vista dei Mondiali 2023 di calcio femminile. L’esordio è previsto per il prossimo 24 luglio (ore 08.00 italiane) all’Eden Park e la CT Milena Bertolini ha impostato il lavoro per le prossime due settimane, come ha spiegato attraverso i canali federali: “Le sensazioni sono positive. Ci troviamo in un Paese particolare, lontanissimo dall’Italia. La gente ci ha accolto nel migliore dei modi e c’è grande entusiasmo. È chiaro che dovremo abituarci alle ‘quattro stagioni in un giorno’ come dicono qui, perché nel giro di poche ore passi dal sole, al vento, alla pioggia. Ma sta procedendo tutto bene”.

La tecnica ha proseguito: “Dopo questi primi allenamenti di adattamento, da qui in avanti ci concentreremo sugli aspetti tecnico-tattici, dato che la parte fisica è stata fatta nelle due settimane di ritiro svolto in Italia. Ora dobbiamo stare il più possibile in campo e provare le varie situazioni di gioco. Non vediamo l’ora di giocare in questo contesto meraviglioso, con stadi bellissimi e ricchi di fascino”.

Tra le 25 azzurre convocate sono presenti sei giocatrici nate dopo il 2000 e nell’ultimo test sono state impiegate dal primo minuto la diciannovenne Severini e la diciottenne Beccari, mentre nella ripresa ha esordito la sedicenne Dragoni: “Mi aspetto che facciano bene perché hanno dimostrato di poter stare in questo gruppo. Devono cogliere questa opportunità, sfruttandola nell’immediato ma anche negli anni a venire”.

Totalmente diversa la situazione di Girelli, che dopo 103 presenze in azzurro impreziosite da 53 gol non vede l’ora di prendere parte al suo secondo Mondiale: “Cristiana è sicuramente una leader e in questa squadra ce ne sono diverse. Indossa la fascia da capitano perché ha fatto e continua a fare tanto per la Nazionale”.

Foto: LiveMedia/Ettore Griffoni