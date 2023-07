Calcio, Europei U21: l’Inghilterra blinda la porta anche contro la Spagna e trionfa

È l’Inghilterra a trionfare negli Europei Under 21 edizione 2023. La Nazionale allenata da Lee Carsley ha battuto 1-0 la Spagna nella finale di Batumi (Georgia). A decidere il match, la rete di Jones nel recupero del primo tempo. Gli inglesi, al terzo successo della loro storia nella competizione, hanno chiuso la manifestazione continentale senza subire reti.

La Nazionale dei Tre Leoni parte subito forte, ma Tenas neutralizza il tentativo di Gordon, poi Pacheco anticipa all’ultimo Gibbs-White dopo un altro spunto di Gordon. La Spagna prova a rispondere con Alex che non riesce ad approfittare dell’errore di Trafford e spedisce a lato non di molto. La Roja prova a prendere in mano la gara attraverso il possesso palla, ma fatica a rendersi pericolosa: Miranda non arriva sulla punizione di Sergio Gomez, poi Colwill sporca in angolo un tentativo di Rodri. L’Inghilterra reagisce: Tenas neutralizza in due tempi il tentativo di Palmer, poi Colwill centra la traversa su una punizione dello stesso Palmer.

Passa qualche minuto e gli inglesi trovano il vantaggio, ancora grazie a una punizione del numero 20 che viene deviata da Jones per l’1-0. La ripresa si apre con il gol annullato alla Spagna per un fuorigioco di Abel Ruiz che aveva insaccato di testa una punizione di Gomez. La Roja prova a cercare il pareggio, ma è Jones ad andare vicino alla doppietta personale e al raddoppio: il suo tiro viene deviato con le dita dal portiere spagnolo.

Abel Ruiz sciupa tre buone occasioni: prima sfiora il palo di testa, poi Trafford para e infine manda alto. Allo scadere l’Inghilterra ha la chance di chiudere il match, ma il rasoterra di Elliot viene respinto da Tenas che si supera salvando con i piedi sulla linea il tap-in di Madueke. In pieno recupero succede di tutto: viene assegnato col VAR un rigore alla Spagna, ma Trafford ipnotizza Ruiz, poi salva sul tap-in di Oroz e Camello spara alto.

Foto: LaPresse