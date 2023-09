Tra vecchie conoscenze, nomi nuovi e potenziali talenti: come è ripartita l’Italia Under 21 e il prossimo impegno con la Turchia

Sono stati quattro i giocatori confermati titolari da Carmine Nunziata alla prima da ct dell’Italia Under 21 rispetto alla finale del Mondiale Under 20, formazione che ha guidato prima di essere promosso al posto di Paolo Nicolato.

Si tratta di Desplanches, Ghilardi, Prati e Casadei. Giocatori che sono partiti in entrambi gli undici iniziali, ma il computo dei giocatori confermati nel nuovo corso è più lungo.

Francesco Pio Esposito è entrato in entrambi i match, così come Zanotti, mentre sono stati promossi anche diversi altri calciatori, a partire dai portieri Sassi e Zacchi. Conferme anche per i difensori Ghilardi e Turicchia, oltre ai centrocampisti Baldanzi, Bove.

Profili che si vanno a sommare a giocatori già importanti nel ciclo precedente, come Ndour e Miretti, ma anche Colombo e Oristanio. C’è poi Kayode, grande protagonista dell’Under 19 e subito chiamato da Nunziata.

Il nuovo ct, dunque, dovrà essere abile ad inserire questi senatori nel meccanismo che ha guidato l’Under 20 ad un passo dal titolo mondiale di categoria.

Dopo lo 0-0 contro la Lettonia maturato nel primo match di qualificazione ai prossimi Europei di categoria, ora gli Azzurrini affronteranno la Turchia che è reduce dal ko 3-2 contro l’Irlanda.

In classifica, in vetta c’è proprio la Lettonia con 4 punti in due partite, seguita da Norvegia e Irlanda (3 punti, una gara giocata), quindi l’Italia a 1 e infine Turchia (un match disputato) e San Marino (due sconfitte in due partite) entrambe a quota zero.

Foto: LaPresse