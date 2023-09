Turchia-Italia, quando la prossima partita dell’Under 21? Data, programma, orario, tv e streaming

Dopo il debutto di oggi pomeriggio, venerdì 8 settembre, contro la Lettonia, per l’Italia Under 21 si prospetta una nuova trasferta nell’ambito delle qualificazioni ai prossimi Europei di categoria.

Martedì 12 settembre, infatti, la Nazionale del ct Carmine Nunziata sarà di scena per la seconda giornata del girone di qualificazione sul campo della Turchia.

Il match, con calcio di inizio alle 18.30, sarà trasmesso dalla Rai.

Di seguito il calendario e il programma di Turchia Under 21-Italia Under 21, valida per le qualificazioni agli Europei Under 21, che si giocherà martedì 12 settembre alle ore 18.30. La partita sarà trasmessa dalla Rai.

Foto: LaPresse