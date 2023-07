WTA Bad Homburg 2023: Lucia Bronzetti in finale senza giocare, forfait di Iga Swiatek

Lucia Bronzetti non deve giocare neanche un 15 per arrivare in finale al WTA 250 di Bad Homburg. La ventiquattrenne riminese va all’ultimo atto del torneo che precede Wimbledon senza scendere in campo a causa del forfait di Iga Swiatek, comunicato poco fa.

Il ritiro della polacca, numero 1 del mondo, è ufficialmente causato da un’indisposizione derivante da possibile avvelenamento di cibo quale ragione ufficiale. Sarebbe stato il primo confronto tra le due giocatrici.

Ora la situazione che si va a verificare è incredibilmente particolare, perché se da un lato Bronzetti è in finale, dall’altra i quarti, causa oscurità di ieri, devono ancora essere completati. C’è infatti ancora da chiudere un match, quello tra la ceca Katerina Siniakova e la russa Liudmila Samsonova, che si trovano sul set pari.

Successivamente, chi delle due passerà dovrà giocare ancora con l’americana Emma Navarro, che sta vivendo un ottimo 2023. In fatto di eventuali precedenti, con Siniakova e Navarro non ce n’è nessuno, con Samsonova ce ne sono cinque di epoca ITF (4-1 per la russa), ma l’ultimo risale a Santa Margherita di Pula nel 2018, all’epoca in cui l’attuale numero 15 del mondo giocava per l’Italia prima di tante e ben note problematiche.

Foto: LiveMedia/Roberto Bettacchi – LivePhotoSport.it