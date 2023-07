F1 in tv, GP Austria 2023: orari TV8 e Sky, programma Shootout e Sprint, streaming

Entra ufficialmente nel vivo il fine settimana del Gran Premio d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Oggi sabato primo luglio, infatti, vivremo una giornata davvero “da cuore in gola” senza soluzioni di continuità. Il sabato tra i monti della Stiria, infatti, sarà dedicato alla Sprint Race.

Il programma prenderà il via a partire dalle ore 12.00 con la qualifica shootout, con manche più brevi di quelle disputate ieri, fino ad arrivare alle ore 16.30 con la gara su distanza ridotta, che andrà a consegnare i primi punti del weekend austriaco. Come si può vedere, quindi, non c’è un attimo d’attesa in un sabato di fuoco.

Ricordiamo che le qualifiche che sono andate in scena nella giornata di ieri avranno valenza per lo schieramento di partenza della gara di domani (spegnimento dei semafori alle ore 15.00) mentre quelle shootout andranno a comporre la griglia della Sprint Race odierna. Si corre in casa della Red Bull, sarà un ennesimo dominio di Max Verstappen?

Il sabato del Gran Premio d’Austria di F1 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport Summe (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno disponibili le differite delle qualifiche di ieri (ore 16.00), qualifiche shootout (ore 17.30) e Sprint Race (19.00). In streaming si potrà seguire su NOW, SkyGO e su tv8.it per quanto riguarda qualifiche e Sprint Race. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno al Red Bull Ring.

CALENDARIO GP AUSTRIA F1 OGGI

Sabato 1 luglio

Ore 12.00-12.44 Qualifiche Sprint Shootout – diretta su Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213)

Ore 16.30-17.00 Sprint Race – diretta su Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213)

Differita qualifiche su TV8: ore 15.55

Differita qualifiche shootout su TV8: ore 17.30

Differita Sprint Race: ore 19.05

PROGRAMMA GP AUSTRIA 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Differite su TV8

Diretta streaming: NOW, SkyGO e tv8.it per qualifiche, Sprint Race e gara

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: Lapresse