Boxe: Terence Crawford non lascia scampo a Errol Spence ed è Campione del Mondo unificato dei pesi welter

Il primo uomo nella storia a unificare il titolo mondiale dei pesi welter è Terence Crawford. Nella notte di Paradise, nel Nevada, il trentacinquenne di Omaha chiude le speranze di Errol Spence Jr. battendolo per KOT alla nona ripresa, dopo aver dominato il combattimento.

A sottolineare quello che ha realizzato Crawford ci pensa tramite le sue parole successive all’uscita dal ring da vincitore: “Più che altro è stato un KO flash. L’ho colpito con il sinistro, non pensava che sarei ritornato con il destro. L’interruzione è stata buona. Ero sul punto di arrivare con colpi veramente duri. Lo sanno tutti che sono un gran finalizzatore. L’arbitro ha fatto quello che si suppone sia fatto per proteggere il pugile“.

Dopo un primo round sostanzialmente lento, è solo Crawford a fare la propria comparsa sul ring e fa contare Spence nella seconda dopo una combinazione montante-diretto sinistro. “Bud” è in ottima condizione, e ogni tentativo del suo avversario di provare a girare la sfida non funziona; ogni jab ricevuto è un colpo duro alle sue speranze. Alla fine dei conti, dopo nove riprese e con il tempo che segna 2’32”, l’arbitro interviene dopo un paio di incontri ravvicinati tra Spence e il tappeto.

Ora Crawford è campione unificato, avendo aggiunto le sigle WBA, WBC e IBF alla già posseduta IBO, e per di più con il 40° combattimento vinto in carriera. E diventa anche il primo uomo a essere campione unificato in due diverse categorie di peso (ci era già riuscito nei superleggeri). Spence, però, ha un’opzione per poter attivare la rivincita. E ha fatto capire di volerla mettere in atto.

