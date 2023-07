Spence-Crawford oggi, Mondiale pesi welter 2023: orario, programma, tv, streaming

Errol Spence contro Terence Crawford. Il titolo mondiale dei pesi welter se lo giocano loro due, in una notte di Paradise, nel Nevada, che determinerà la fine dell’imbattibilità di uno di loro. O forse no, se per caso si dovesse verificare un (improbabile) verdetto di parità.

Già, improbabile, perché le dichiarazioni dei due sono improntate alla massima intenzione di mandare al tappeto l’altro senza troppe discussioni. Un teatro di scintille, questo, che dura da settimane, e che vede Spence e Crawford davvero molto agguerriti. E c’è della ragione storica: chi vincerà sarà il primo campione unificato nella storia dei welter, andandosi a unire a Canelo Alvarez, Jermell Charlo e Devin Haney nel novero degli iridati per tutte le sigle.

Il combattimento valido per il titolo mondiale tra Errol Spence e Terence Crawford si terrà questa notte alle ore 5:00 circa in Italia (sarà in breve già domenica). Sarà possibile seguirlo in diretta streaming su Fite.

CALENDARIO SPENCE-CRAWFORD, MONDIALE PESI WELTER OGGI

Domenica 30 luglio

Ore 5:00 Errol Spence Jr.-Terence Crawford – Mondiale pesi welter

SOTTOCLOU

Garcia-Tellez – Superwelter

Donaire-Santiago – Mondiale WBC pesi gallo

Cruz-Cabrera – WBC Silver e WBO Latino pesi leggeri

PROGRAMMA SPENCE-CRAWFORD, MONDIALE PESI WELTER: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Fite

Foto: LaPresse