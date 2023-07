Boxe, i migliori italiani nel ranking mondiali WBC, WBA, WBO e IBF. Michael Magnesi unico azzurro da top ten

Il novero dei ranking mondiali della boxe è molto ampio, e comprende 17 categorie con le sigle WBA, IBF, IBF e WBO. Sono sette quelle che ricomprendono pugili dell’Italia. L’azzurro, a dir la verità, ad oggi non pesa molto, però qualcuno si fa notare e anche con buone ambizioni.

Nei pesi massimi leggeri, il ranking aggiornato lo scorso 17 luglio per quel che riguarda l’IBF inserisce Stone Crusher Fabio Turchi all’11° posto. In quota WBC (18 luglio), invece, è 13° Simone Federici; nelle altre due graduatorie non ci sono italiani. L’uomo da battere, in linea generale, è l’australiano Jai Opetaia, campione The Ring e IBF.

Andiamo ora ai supermedi, cioè al regno di Canelo Alvarez per chiari meriti del messicano. Per la WBC c’è una presenza italiana tra i primi 15: è quella di Ivan Zucco, ventisettenne di Verbania imbattuto in 17 incontri da pro e campione Internazionale WBC.

Tra i medi la bandiera italiana sventola ancor più, anche se siamo di nuovo in casi appena fuori dalla top ten in quella che sarebbe la categoria di Gennady Golovkin. Nel caso, la WBO (che ha aggiornato la graduatoria il 23 maggio) pone al 12° posto Etinosa Oliha, recente iridato IBO in Germania, mentre IBF e WBC classificano 12° e 14° il Giaguaro Matteo Signani.

Passiamo ai superwelter, dominati da Jermell Charlo a titolo indiscutibile. In questo caso il 14° posto in quota IBF è occupato da Felice Moncelli, 29 anni, di Corato (in Puglia) e con un record di 24 vittorie, 8 sconfitte e un pari, oltre a un fallito assalto recente al titolo WBO Global.

Arriviamo così ai pesi superpiuma, cioè l’unica categoria in cui l’Italia ha qualcuno in top ten. Si tratta di Michael Magnesi, che per la WBC è nono e per l’IBF undicesimo. Le sue prospettive, però, vogliono essere di scalata, alla quale il Lupo Solitario punterà ancora a Roma il prossimo 27 ottobre nella difesa del titolo mondiale WBC Silver contro il colombiano Nike Theran.

Portando l’analisi verso i piuma, appare un altro nome legato al nostro Paese. Ed è quello di Mauro Forte, 12° nel ranking WBO del 20 luglio e 14° in quello IBF. Il romano, campione europeo di categoria, sta anche salendo di quotazioni.

Infine, arriviamo ai pesi supermosca. Qui, nella classifica IBF, si trova Mohammed Obbadi, che è proprio ai margini, 15°. Ma, comunque, c’è: il ventinovenne originario del Marocco, ma che ormai da tempo combatte come italiano (è nel nostro Paese dal 2015), avrà a Firenze una buona chance con il colombiano Maicol Velazco.

Foto: LiveMedia/Domenico Cippitelli – LivePhotoSport.it